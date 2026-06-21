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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

عبادی زاده: هویت‌سازی نسل نوجوان در پرتو فرهنگ عاشورا است

عبادی زاده: هویت‌سازی نسل نوجوان در پرتو فرهنگ عاشورا است

بندرعباس- امام جمعه بندرعباس با اشاره به جایگاه حضرت قاسم علیه السلام در شکل گیری شخصیت متعالی نوجوانان گفت: هویت‌سازی نسل نوجوان در پرتو فرهنگ عاشورا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، در چهاردهمین سوگواره «احلی من العسل» با تأکید بر نقش‌آفرینی نوجوانان در جامعه، واقعه کربلا را نقشه‌ای الهی برای تربیت و هدایت انسان‌ها دانست و اظهارکرد: نوجوانان با الگوگیری از حضرت قاسم بن الحسن(ع) می‌توانند در مسیر هویت‌سازی، جهاد تبیین و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی تصریح کرد: حادثه عظیم کربلا یک نقشه الهی و مهندسی‌شده است که در آن برای همه اقشار جامعه، از زن و مرد گرفته تا جوانان و نوجوانان، نقش‌ها و الگوهای ارزشمندی ترسیم شده است.

وی با اشاره به جایگاه حضرت قاسم بن الحسن(ع) در نهضت عاشورا افزود: در میان نوجوانان، حضرت قاسم(ع) نماد ایثار، عقلانیت، بصیرت و وفاداری است و نوجوانان امروز می‌توانند با تأسی به این شخصیت بزرگ، مسیر رشد، تعالی و اثرگذاری اجتماعی را دنبال کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با اشاره به نام‌گذاری سوگواره «احلی من العسل» بیان کرد: این تعبیر تنها یک شعار یا نماد احساسی نیست، بلکه باید به یک الگوی عملی در زندگی نوجوانان تبدیل شود؛ الگویی که از دل آن نوجوانان مؤمن، آگاه و فداکاری همچون شهید فهمیده‌ها تربیت شوند.

آیت‌الله عبادی‌زاده با تأکید بر ضرورت هویت‌سازی نسل نوجوان تصریح کرد: نوجوانان در دنیای پرچالش امروز باید هویت دینی و فرهنگی خود را بشناسند و با تکیه بر آموزه‌های اسلامی و فرهنگ عاشورا، مسیر زندگی خود را آگاهانه انتخاب کنند؛ چرا که آنان مدیران، نخبگان و مسئولان آینده جامعه خواهند بود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت جهاد تبیین گفت: جهاد تبیین باید از دوران نوجوانی آغاز شود، زیرا اثرگذاری آن در این سنین بیشتر است. نوجوانان می‌توانند در میدان جنگ شناختی با افزایش آگاهی، بصیرت و فعالیت‌های گروهی و شبکه‌ای، نقش مؤثری در روشنگری و تبیین حقایق ایفا کنند.

امام جمعه بندرعباس همچنین بر نقش نوجوانان در استحکام بنیان خانواده تأکید کرد و افزود: نوجوانان با رفتار مسئولانه و الگوگیری از فرهنگ عاشورا می‌توانند مدافع حریم خانواده باشند و در شکل‌گیری زندگی پاک، عفیفانه و مبتنی بر ارزش‌های دینی نقش‌آفرینی کنند.

کد مطلب 6866735

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