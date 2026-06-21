به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده، در چهاردهمین سوگواره «احلی من العسل» با تأکید بر نقشآفرینی نوجوانان در جامعه، واقعه کربلا را نقشهای الهی برای تربیت و هدایت انسانها دانست و اظهارکرد: نوجوانان با الگوگیری از حضرت قاسم بن الحسن(ع) میتوانند در مسیر هویتسازی، جهاد تبیین و مسئولیتپذیری اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.
وی تصریح کرد: حادثه عظیم کربلا یک نقشه الهی و مهندسیشده است که در آن برای همه اقشار جامعه، از زن و مرد گرفته تا جوانان و نوجوانان، نقشها و الگوهای ارزشمندی ترسیم شده است.
وی با اشاره به جایگاه حضرت قاسم بن الحسن(ع) در نهضت عاشورا افزود: در میان نوجوانان، حضرت قاسم(ع) نماد ایثار، عقلانیت، بصیرت و وفاداری است و نوجوانان امروز میتوانند با تأسی به این شخصیت بزرگ، مسیر رشد، تعالی و اثرگذاری اجتماعی را دنبال کنند.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با اشاره به نامگذاری سوگواره «احلی من العسل» بیان کرد: این تعبیر تنها یک شعار یا نماد احساسی نیست، بلکه باید به یک الگوی عملی در زندگی نوجوانان تبدیل شود؛ الگویی که از دل آن نوجوانان مؤمن، آگاه و فداکاری همچون شهید فهمیدهها تربیت شوند.
آیتالله عبادیزاده با تأکید بر ضرورت هویتسازی نسل نوجوان تصریح کرد: نوجوانان در دنیای پرچالش امروز باید هویت دینی و فرهنگی خود را بشناسند و با تکیه بر آموزههای اسلامی و فرهنگ عاشورا، مسیر زندگی خود را آگاهانه انتخاب کنند؛ چرا که آنان مدیران، نخبگان و مسئولان آینده جامعه خواهند بود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت جهاد تبیین گفت: جهاد تبیین باید از دوران نوجوانی آغاز شود، زیرا اثرگذاری آن در این سنین بیشتر است. نوجوانان میتوانند در میدان جنگ شناختی با افزایش آگاهی، بصیرت و فعالیتهای گروهی و شبکهای، نقش مؤثری در روشنگری و تبیین حقایق ایفا کنند.
امام جمعه بندرعباس همچنین بر نقش نوجوانان در استحکام بنیان خانواده تأکید کرد و افزود: نوجوانان با رفتار مسئولانه و الگوگیری از فرهنگ عاشورا میتوانند مدافع حریم خانواده باشند و در شکلگیری زندگی پاک، عفیفانه و مبتنی بر ارزشهای دینی نقشآفرینی کنند.
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