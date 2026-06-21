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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

دستگیری شرور سابقه‌دار مسلح در بندرانزلی

دستگیری شرور سابقه‌دار مسلح در بندرانزلی

انزلی- شرور سابقه‌دار مسلح که با ایجاد رعب و وحشت در شهرستان بندرانزلی، موجب سلب آسایش عمومی شده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان، در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر اقدامات مجرمانه و شرارت‌های متوالی یکی از اراذل و اوباش در سطح شهرستان بندرانزلی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

مأموران پلیس با رصد دقیق، متهم ۳۵ ساله را شناسایی و برای دستگیری وی وارد عمل شدند. این متهم که در حالت غیرعادی قرار داشت، هنگام مواجهه با مأموران قصد حمله با دو قبضه سلاح سرد را داشت که با هوشیاری و اقتدار پلیس، ضمن رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، خلع‌سلاح و دستگیر شد.

متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6866741

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