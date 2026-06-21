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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

احیای یک واحد صنعتی در سیستان و بلوچستان؛ ۱۲۰ نفر به کار بازگشتند

احیای یک واحد صنعتی در سیستان و بلوچستان؛ ۱۲۰ نفر به کار بازگشتند

زاهدان- رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان از حل مشکلات یک واحد تولیدی در استان و بازگشت ۱۲۰ کارگر به چرخه تولید از ابتدای تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی موحدی راد در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان از حل مشکلات یک واحد تولیدی در استان و بازگشت ۱۲۰ کارگر به چرخه تولید از ابتدای تیرماه خبر داد و گفت: با بررسی موضوع در کارگروه اقتصاد مقاومتی، تصمیمات لازم برای ازسرگیری فعالیت این مجموعه اتخاذ شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با اشاره به توقف فعالیت این واحد در ماه‌های گذشته افزود: مسائل مربوط به نقدینگی، مطالبات کارگران و برخی موانع اجرایی از جمله چالش‌های اصلی این مجموعه بوده که با ورود دستگاه قضایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، روند رفع آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، در نشست مشترک با حضور مسئولان مرتبط، مقرر شد شرایط لازم برای تأمین منابع مالی و راه‌اندازی مجدد خط تولید فراهم شود تا کارگران بتوانند از ابتدای تیرماه به محل کار خود بازگردند.

وی همچنین اعلام کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، حقوق معوق کارکنان این واحد تولیدی حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت خواهد شد و پیگیری اجرای این مصوبات تا حصول نتیجه نهایی ادامه دارد.

کد مطلب 6866761

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