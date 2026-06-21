کشف ۱۴ تن انبه قاچاق در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر یکشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: ماموران ایست و بازرسی کوله سنگی در حین بازرسی به یک کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: ماموران پس از هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی در بازرسی از کامیون مقدار ۱۴ تن انبه قاچاق کشف کردند که کارشناسان ارزش این محموله را ۲۸ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی از معرفی یک نفر متهم در این راستا جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی خبر داد و خاطرنشان کرد: مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و به خصوص کسانی که کالاهای اساسی را برای افزایش قیمت و دریافت سود بیشتر احتکار می‌کنند ،همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.