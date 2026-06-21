https://mehrnews.com/x3cp9G ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ کد مطلب 6867235 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ بسته خبری شبانه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 17 MB کد مطلب 6867235 کپی شد مطالب مرتبط کشف ۱۴ تن انبه قاچاق در زاهدان پیشرفت ۹۲ درصدی راهآهن چابهار - زاهدان احیای یک واحد صنعتی در سیستان و بلوچستان؛ ۱۲۰ نفر به کار بازگشتند هشدار سطح زرد هواشناسی؛ تداوم بادهای ۱۲۰روزه در شمال سیستان وبلوچستان برچسبها بسته خبری زاهدان طوفان
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