هشدار سطح زرد هواشناسی؛ تداوم بادهای ۱۲۰روزه در شمال سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر یکشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: تا پنج شنبه ۴ تیر همچنان وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش بینی می شود.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادارهکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: این شرایط میتواند موجب کاهش دید در محور های مواصلاتی شمال و مرکز استان و افزایش موقتی غبار و وزش باد نسبتا شدید در زاهدان و مناطق مرکزی استان شود.
وی توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جادهها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد.
ملاشاهی تصریح کرد: کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالنهای پرورشی بیندیشند.
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