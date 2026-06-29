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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

ثبت‌نام اعزام گروهی مردم یزد به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

ثبت‌نام اعزام گروهی مردم یزد به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

یزد-معاون هماهنگ‌کننده سپاه الغدیر استان یزد از آغاز ثبت‌نام اعزام مردمی برای حضور در مراسم وداع و تشییع خبر داد و گفت: این ثبت‌نام از طریق پایگاه‌های مقاومت بسیج استان انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس جوکار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال گسترده مردم استان یزد برای حضور در مراسم وداع و تشییع اظهار کرد: با توجه به ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بخشی از اعزام‌ها از طریق اتوبوس و ناوگان ریلی و بخشی نیز با خودروهای شخصی به‌صورت گروهی انجام خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه الغدیر استان یزد گفت: توصیه شده افرادی که با خودروی شخصی عازم می‌شوند به‌صورت کاروانی حرکت کنند و اطلاعات خود را ثبت کنند تا هماهنگی‌های لازم در مسیر و محل برگزاری مراسم انجام شود.

وی افزود: برای مدیریت بهتر تردد، خودروهای اعزامی استان در شهر ورامین مستقر می‌شوند و از آنجا انتقال زائران به محل برگزاری مراسم در تهران انجام می‌شود.

جوکار همچنین توصیه کرد: با توجه به ازدحام جمعیت و گرمای هوا، از اعزام خردسالان، سالمندان و افرادی که ممکن است در این شرایط دچار مشکل شوند، خودداری شود.

کد مطلب 6874372

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