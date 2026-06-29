به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس جوکار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال گسترده مردم استان یزد برای حضور در مراسم وداع و تشییع اظهار کرد: با توجه به ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی، بخشی از اعزامها از طریق اتوبوس و ناوگان ریلی و بخشی نیز با خودروهای شخصی بهصورت گروهی انجام خواهد شد.
معاون هماهنگ کننده سپاه الغدیر استان یزد گفت: توصیه شده افرادی که با خودروی شخصی عازم میشوند بهصورت کاروانی حرکت کنند و اطلاعات خود را ثبت کنند تا هماهنگیهای لازم در مسیر و محل برگزاری مراسم انجام شود.
وی افزود: برای مدیریت بهتر تردد، خودروهای اعزامی استان در شهر ورامین مستقر میشوند و از آنجا انتقال زائران به محل برگزاری مراسم در تهران انجام میشود.
جوکار همچنین توصیه کرد: با توجه به ازدحام جمعیت و گرمای هوا، از اعزام خردسالان، سالمندان و افرادی که ممکن است در این شرایط دچار مشکل شوند، خودداری شود.
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