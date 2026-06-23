سعید زین‌العابدینی معاون مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه این مجموعه در روزهای پایانی دهه اول محرم عنوان کرد: نام برنامه ما «سوگواره آئینی نمایشی زمزم صلوات» است که هر ساله در قالب یک رویداد معنوی و هنری در ایام محرم برگزار می‌شود. در این رویداد هنرهای مختلفی چون تعزیه، نقاشی و نمایش آئینی وجود دارد و علاوه بر این به معرفی کتاب‌های مرتبط با این ایام هم می‌پردازیم. در همین راستا از برخی نویسندگان و شعرا دعوت و آثاری که در قالب هنر عاشورایی کار شده معرفی می‌شود. مرثیه‌خوانی و شعرخوانی نیز جزو برنامه‌های ماست.

اجرای برنامه‌های مناسب‌سازی‌شده

وی ادامه داد: در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت ما یک محصول و واسطه تربیتی است و ما تمام این مسائل را با توجه به شناختی که از نوجوان و خانواده‌ها داریم اجرا می‌کنیم و تأثیر آن بر مخاطبان خاص ما تفاوت دارد. در واقع برنامه‌های ما مناسب‌سازی شده با مخاطبان هدف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

معاون مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بااشاره به برنامه اکران آنلاین رایگان در این مجموعه بیان کرد: در کنار این برنامه‌ها، اکران آنلاین رایگان نمایش «اولین بازی» به نویسندگی امیر مشهدی‌عباس و کارگردانی میثم یوسفی نیز تدارک دیده شده است چرا که داستانش مرتبط با هنر عاشورایی است؛ این نمایش درباره یک نوجوان است که در غیاب بازیگران نقش ۲ طفلان مسلم و در پی اتفاقاتی با هنر تعزیه‌خوانی مواجه می‌شود. این نمایش از آثار خوب نمایشی ما بوده که در سال‌های گذشته در مرکز تئاتر و جاهای دیگر اجرا رفته و امسال به صورت اکران آنلاین رایگان در سایت تیوال در دسترس همه خانواده‌ها و کودکان قرار می‌گیرد.

باید از جریان‌های نوگرا استقبال کرد

زین‌العابدینی در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره فاصله‌گرفتن نوجوانان و کودکان از هنرهایی چون تعزیه و منقبت‌خوانی و چگونگی بهبود آن ابراز کرد: هر جا این دست آثار به درستی و هنرمندانه اجرا شود و خلاقیت و نوآوری در آن باشد و کیفیت اجرای بالایی داشته باشد، مخاطب خودش را پیدا می‌کند. شاید این ضعف از سوی مخاطبان ما نباشد؛ بلکه از سوی هنرمندان ما یا از سوی ما مدیران فرهنگی ما باشد که آنچنان که شایسته این هنر است به آن بودجه اختصاص نداده‌اند. این در حالی است که این دست هنرها میراث ماندگار ما هستند و لازم است تا در حفظشان تلاش کنیم. این هنر همچنان در این زمانه هم در شکل اجرایش و هم در محتوای خود حرف برای گفتن دارد. تعزیه، پرده‌خوانی، نقالی و هنرهای اینچنینی هویت هنری ما هستند و وظیفه تک‌تک ماست که علاوه بر حفظ و نگهداری آن، برای افزودن به آن کوشش کنیم و از جریان‌هایی که به قول معروف نوگرا هستند، استقبال کنیم.

رویداد «زمزم صلوات» به سرپرستی محسن شاهچراغی و با مشارکت جمعی از هنرمندان حوزه کودک و نوجوان، از جمله حبیب نظاری، امیرحسین انصافی، سیدمهرداد کاوسی، مصطفی فتحی، صادق کیانی‌مقدم و جمعی دیگر از فعالان این عرصه به اجرا درمی‌آید.

برنامه «زمزم صلوات» از روز اول تا چهارم تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۳۰ در محوطه باز مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری واقع در پارک لاله تهران برگزار می‌شود و پذیرای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها است.