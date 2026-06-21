عارف: در فضای جدید مذاکرات تحریم دیگر موضوعیتی نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قدردانی از اقدامات تیم مذاکرهکننده ایران، اظهار کرد: انشاءالله مذاکرات به نتیجه میرسد؛ ما وارد یک فضای جدید میشویم فضایی که دیگر تحریم شدن هیچ محلی از اعراب نخواهد داشت و اصلاً مطرح نیست. به این دلیل که ما ابزار قوی داشتیم که قویتر از طرف مقابل است و اصلاً از آن استفاده نکرده بودیم و اکنون استفاده میکنیم.
وی افزود: تنگه هرمز متعلق به ایران است و اجداد ما در طول تاریخ شهدای زیادی برای حفظ تنگه دادهاند و بهسادگی نباید از تنگه عبور کرد.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر نقش تعیینکننده «جبهه فناوری» در جنگ تحمیلی سوم، گفت: دستاوردهای این جنگ مدیون افسران جبهه علم و فناوری است و ایران در برابر فشارها برای توقف فناوری هستهای ایستادگی کرد، زیرا محدود شدن در این حوزه میتوانست به توقف سایر فناوریهای پیشرفته منجر شود.
عارف تأکید کرد: حکمرانی کشور در شرایط پساجنگ متفاوت از گذشته است و اتاق بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی مسئولیت مهمی در تحقق اهداف پیشرفت کشور دارد.
وی با اشاره به فعالیت پنج جبهه میدان، دیپلماسی، خدمت، خیابان و فناوری در جنگ، جبهه فناوری را یکی از عوامل اصلی موفقیت ایران دانست و گفت ایران با تکیه بر دانشمندان و نخبگان خود در حوزههایی مانند فناوری هستهای، نانو، زیستی و رادیولوژی به دستاوردهای مهمی رسیده است.
معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه ایران در مذاکرات هرگز از خطوط قرمز و منافع ملی خود عقبنشینی نکرده است و تسلیم شدن در ذات ایرانیان نیست، تصریح کرد: دشمن به دلیل ضعف در عرصه دیپلماسی ناچار به عقبنشینی شد و مخالفتش با برنامه هستهای ایران نیز ناشی از نگرانی درباره پیشرفت فناوری کشور است، نه موضوع سلاح هستهای.
عارف با قدردانی از همراهی بخش خصوصی در مدیریت شرایط جنگی، بخشی از موفقیتهای دولت را حاصل این همکاری دانست و اظهار کرد: بخش خصوصی باید در دوران پساجنگ نقش پررنگتری در توسعه اقتصاد، علم و فناوری ایفا کند.
وی با اشاره به شرایط جدید پس از جنگ، بر بهرهگیری از ظرفیتهای ملی از جمله تنگه هرمز و دریافت حقوق ترانزیتی تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به جایگاه برتر منطقه در فناوریهای پیشرفته، باید اینترنت مناسب و بدون محدودیتهای مخل توسعه در اختیار فعالان اقتصادی و فناوران قرار گیرد.
وی در حاشیه جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره تمهیدات دولت تامین بخش خصوصی و فعالان اقتصادی گفت: در مورد تامین مالی مشکلاتی داریم به همین دلیل هم باید اصلاحیه بودجه را به مجلس بفرستیم تا تامین مالی سال جاری تا حدودی با مشکلات کمتری مواجه شود.
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: تلاش خواهیم کرد که انشالله در حدی که امکان دارد تامین مالی بخش خصوصی را با اولویت دنبال کنیم که به نظر میرسد بعد از جنگ و امضای موافقت نامه برنامه دست ما باز میشود و بخشی از منابعی که در خارج داشتیم آزاد میشود و طبیعتاً رونق اقتصادی خواهیم داشت.
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