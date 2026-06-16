به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در دیدار با معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر مدیران این معاونت ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم، به پیروزی‌های ملت ایران در جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: در جنگ تحمیلی دوم و سوم پیروزی‌هایی بدست آوردیم که آنها را در ادامه موفقیت انقلاب اسلامی می‌دانیم زیرا در سال۵۷ هم کسی گمان نمی‌کرد که انقلاب اسلامی به پیروزی دست یابد اما امام راحل از این پیروزی اطمینان داشت. موفقیت در دو جنگ اخیر هم ادامه تحقق دستاوردهای انقلاب اسلامی است البته امام شهیدمان این پیروزی را پیش‌بینی کرده بودند.

جنگ ۱۲ روزه ظرفیت دفاعی و فناوری کشور را آشکار کرد

وی با بیان اینکه دو جنگ تحمیلی اخیر ظرفیت کشور در دفاع از خود را اثبات کرد، گفت: ما پس از جنگ۱۲ روزه به نقاط ضعف خود پی بردیم و براساس راهبردهای امام شهیدمان به شدت در حوزه فناوری اقدامات مهمی انجام دادیم. نتیجه این عملکرد، خیزش عظیمی در حوزه فناوری بود که موجب افزایش کارایی تجهیزات نظامی کشورمان شد. این دستاورد حاصل تلاش دانشمندان کشورمان بود که زنان دانشمند کشورمان نیز سهم مهمی در ارتقای توان دفاعی کشور داشتند.

لزوم حفظ انسجام داخلی در مسیر دیپلماسی

وی ضمن تقدیر از عملکرد تیم مذاکره کننده کشورمان، افزود: همه تلاش‌های خیابان، میدان و جبهه خدمت توسط دیپلماسی در حال به نتیجه رسیدن است. ما امیدواریم که تفاهم اخیر منجر به توافق شود. البته ممکن است مخالفت‌هایی با این روند دیپلماسی وجود داشته باشد که ایرادی ندارد اما نباید تفاوت دیدگاه و نظرها منجر به اختلاف و دعوای داخلی شود. طرف دعوای ما در داخل کشور نیست بلکه دشمنان هستند و باید با اتحاد و انسجام خود را تقویت کنیم. ما باید به یاد داشته باشیم که نبرد حق و باطل یک نبرد همیشگی است و خود را برای همه چالش‌ها و شیطنت‌های غرب وحشی و بی‌تمدن آماده کنیم. همه باید به نتیجه مذاکرات احترام بگذارند.‌کسانی که قادر نیستند حتی دعوای دو برادر را حل کنند، چگونه می‌توانند برای حل اختلافات تاریخی و راهبردی بین ایران و غرب راه‌حل بدهند؟

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که حکومت‌های منطقه خود را اصلاح کنند و حکام آنان بدانند دیگر امکان ندارد به عنوان گاو شیرده برای امپریالیسم و استکبار عمل کنند. آنان باید در خدمت مردم خود و جهان اسلام و آزادگان باشند و منطقه را در اولویت خود قرار دهند.

مدیریت تنگه هرمز از دستاوردهای جنگ رمضان است

معاون اول رئیس‌جمهور مدیریت تنگه هرمز را یکی از دستاوردهای جنگ رمضان دانست و گفت: تنگه هرمز ملک طلق ایران است و مدیریت آن برای همیشه بر عهده ایران است. شهدای زیادی برای بدست آوردن حق خود در تنگه هرمز در طول تاریخ و جنگ اخیر تقدیم ملت ایران شده‌اند اما دیگر به دنبال بهره‌برداری از همه حقوق خود از تنگه هرمز هستیم.

وی ادامه داد: ملت ایران مهمان‌نواز هستند و بسیاری از ترددهای از تنگه‌ هرمز با مهمان‌نوازی این مردم، رایگان بوده است اما وقتی مهمانی طولانی می‌شود، مهمان باید هزینه خود را بپردازد.‌ دیگر نمی‌شود برای تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز خدمات ارائه کنیم ولی هزینه‌ای دریافت نکنیم. اگر ما خدمات در تنگه هرمز ارائه نکنیم، ممکن است یک کشتی در حین تردد به مین دریایی برخورد کند و در منطقه آلودگی ایجاد کند.

نقش زنان در مدیریت خانواده و جبهه خیابان

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: زنان نقش ویژه‌ای در این دو جنگ داشتند. آنان در جنگ۱۲ روزه با مدیریت نیازمندی‌های خانواده‌های خود، اقدام بسیار بزرگی کرده و موجب شدند که کمبودی در فروشگاه‌ها وجود نداشته باشد. در واقع زنان توانستند اقتصاد خانواده را مدیریت کنند. از سویی جبهه خیابان در جنگ رمضان نقش مهمی در پیروزی بر دشمن داشت و مدیریت جبهه خیابان بر عهده زنان بود و آنان در این جبهه توانستند نقش محوری و اساسی ایفا کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اختصاص سهم ۶۰ تا۶۵ درصد رتبه‌های برتر کنکور به زنان، گفت: ما باید زمینه‌هایی فراهم کنیم تا زنان همین درصد را در سهم مدیریتی کشور داشته باشند. دانشجویان خانم مقطع دکتری من در دانشگاه صنعتی شریف بسیار باسواد، باهوش و توانمند هستند و هرگاه مواردی وجود دارد که راه حل‌های سخت دارند، آن را به دانشجویان دختر خود می‌سپارم. بسیاری از موفقیت‌های در دانشگاه مدیون نقش‌آفرینی دانشمندان دختر ماست.

وی خاطرنشان کرد: البته همیشه موانعی در پیش روی فعالیت زنان وجود داشته است که منطقی هم ندارد مثل موتورسیکلت سواری زنان که مخالفت عقلانی و قانونی برای آن وجود ندارد. اکنون این موانع برطرف شده و در مدت کوتاهی و در هفته‌های آینده، زنان می‌توانند گواهینامه دریافت کنند.

دستور عارف برای رسیدگی به مسائل استان تهران

عارف همچنین با حضور در استانداری تهران و دیدار با استاندار و فرمانداران و بخشداران شهرهای استان تهران به مسایل و مشکلات استان تهران رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به در پیش بودن مراسم تشییع امام شهید، از همه فرمانداران و بخشداران خواست تا بر برگزاری منظم، آبرومندانه و در شأن امام‌ شهید انقلاب متمرکز شوند.