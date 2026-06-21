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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

امضای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و خبرگزاری مهر

امضای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و خبرگزاری مهر

تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی ایران و خبرگزاری مهر امضا شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی ایران و خبرگزاری مهر با هدف توسعه همکاری‌های رسانه‌ای، علمی، آموزشی و پژوهشی به امضا رسید.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه که با حضور مسئولان دو مجموعه برگزار شد، طرفین بر ضرورت گسترش تعاملات رسانه‌ای در حوزه سلامت، افزایش آگاهی عمومی، ترویج دستاوردهای علمی و پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای تولید محتوای تخصصی تأکید کردند.

امضای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و خبرگزاری مهر

مسئولان حاضر در این مراسم با اشاره به نقش رسانه‌های تخصصی در ارتقای سواد سلامت جامعه، تعامل میان مراکز علمی و رسانه‌ها را عاملی مؤثر در انتقال صحیح و دقیق اطلاعات به افکار عمومی دانستند.

همچنین مقرر شد با تشکیل کارگروه‌های مشترک، زمینه اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه فراهم شده و ظرفیت‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای دو مجموعه در راستای خدمت‌رسانی بهتر به جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و خبرگزاری مهر

گزارش تصویری این نشست را می‌توانید در (اینجا) مشاهده کنید.

کد مطلب 6866819
محدثه رمضانعلی

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