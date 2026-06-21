السیسی درباره توافق ایران و آمریکا چه گفت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری مصر، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز یکشنبه در قاهره میزبان محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر بود.

السیسی ضمن استقبال از برگزاری نشست چهارم وزرای خارجه مذکور، تاکید کرد که تحولات منطقه‌ای اخیر، محوریت این کشورها به عنوان پایه‌های اساسی ثبات و امنیت منطقه‌ای را برجسته کرد.

رئیس جمهور مصر از هماهنگی گسترده میان ۴ کشور تقدیر و بر اهتمام مصر به تداوم همکاری با عربستان، پاکستان و ترکیه و همه کشورهای عربی و منطقه برای حمایت از اجرای یادداشت تفاهم ایران و امریکا و موفقیت آمیز بودن مذاکره میان طرفین علاوه بر دستیابی به راه حل عادلانه و جامع برای قضیه فلسطین به عنوان شرطی اساسی برای تحقق ثبات فراگیر و پایدار در منطقه تاکید کرد.

وزرای خارجه عربستان، پاکستان و ترکیه نیز ضمن تقدیر از رئیس جمهور مصر، مجددا بر موضع ثابت مصر برای ورود مثبت و سازنده در حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند.

وزرای این ۳ کشور، مذاکرات سازنده در نشست چهارم قاهره را تحسین و توافق کردند که هماهنگی موجود میان ۴ کشور به عنوان یک چارچوب نهادمند موثر توسعه یابد.

در این دیدار تحولات اخیر روند بحران ایران نیز بررسی شد و السیسی از یادداشت تفاهم امضا شده میان طرفین استقبال کرد.

او نقض موثر پاکستان در تقریب دیدگاه ها میان طرفین را تحسین و بر لزوم تداوم همکاری مشترک برای اجرای یادداشت تفاهم و تکمیل مذاکرات میان طرفین تا دستیابی به توافق نهایی جامع و پایدار تاکید کرد.

رئیس جمهور مصر تاکید کرد که توافق نهایی باید شامل امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همه کشورهای عربی باشد و دغدغه‌های آنها را به ویژه احترام به حاکمیت کشورها و تمامیت اراضی آنها و پایبندی به اصول حسن همجواری و تضمین آزادی دریانوردی و پایبندی به حل درگیری‌ها از روش‌های مسالمت آمیز در نظر بگیرد.