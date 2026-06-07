رونمایی از ۲ کتاب و ۵ سردیس در اجلاسیه شهدای سقز

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاالدین نعمانی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی اجلاسیه شهدای سقز با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره‌ها و اجلاسیه‌های شهدا، این رویدادها را اقدامی مؤثر در راستای تقویت هویت ملی و اجتماعی، ترویج فرهنگ ایثار و الگوسازی برای نسل جوان دانست.

وی اظهار کرد: برگزاری کنگره و اجلاسیه‌های شهدا اقدامی ارزشمند برای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، ایجاد پیوند میان نسل‌ها، حفظ تاریخ و تجربه جمعی و همچنین تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا است و همه دستگاه‌ها و اقشار مختلف باید برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویدادها مشارکت کنند.

وی افزود: شهدا الگوهای برجسته فداکاری، مسئولیت‌پذیری و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند و معرفی سیره و منش آنان به نسل جوان ضرورتی انکارناپذیر است.

اجلاسیه شهدا ۳۱ خرداد در سقز برگزار می‌شود

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان سقز نیز در این نشست با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای اجلاسیه شهدا گفت: همزمان با سالروز آزادسازی منطقه سرشیو سقز، اجلاسیه کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان روز ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ در سقز برگزار می‌شود.

سردار صفی‌زاده افزود: رونمایی از دو عنوان کتاب، پنج سردیس شهدای شاخص و تجلیل از ۱۰ خانواده معظم شهدا از جمله برنامه‌های محوری این اجلاسیه خواهد بود.

وی هدف از برگزاری این برنامه را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده عنوان کرد.