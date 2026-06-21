زرین: نباید ذخایر استراتژیک نظام را با تحلیل‌ های غلط به حراج گذاشت

به گزارش خبرنگارمهر، یوسف زرین، بعد از ظهر یکشنبه در همایش ملی روز بسیج اساتید از ضرورت پرهیز از «فیلتر حبابی» در مواجهه با اخبار و اطلاعات گفت و اظهار کرد: در ساحت علم، ما موظفیم همه اقوال را بشناسیم و بر اساس نگاهی جامع و تاریخی دست به انتخاب بزنیم.
پدر شهید مدافع امنیت افزود:نباید اخبار را صرفاً بر اساس گرایشهای ذهنی خود جذب و آنچه را که با باورهایمان همخوانی ندارد، دور بریزیم.
وی با اشاره به ۱۴ بند مطرح شده در مذاکرات افزود: همه ما نگران این موضوع هستیم؛ اما باید دانست که این بندها در یک فرایند طولانی رفت و برگشت به دست آمده است.
زرین با بیان اینکه اکنون آنچه روی میز است، در واقع «کف خواستههای» ما است ،ادامه داد: ما سقف خواستههایمان را گرفتهایم. با این حال، نگرانی اصلی اینجاست که آیا دشمن «عجول و لجوج» به همین کفِ خواستهها نیز پایبند خواهد بود یا خیر.
وی با انتقاد از برخی تحلیلهای سطحی در «جبهه خودی» اظهار کرد: متأسفانه برخی جبهه خودی، تحلیلهای نادرست و بیرحمانهای از مواضع رهبر انقلاب ارائه میدهند. برخی گمان میکنند ایشان مخالف مطلق مذاکره است و برخی دیگر تصور میکنند ایشان تحت فشار مادی و معنوی تصمیم گرفتهاند.
پدر شهید مدافع امنیت افزود: مگر در فتنه سال ۸۸ کسی توانست رهبر شهید را مجبور به عقبنشینی کند؟ نباید حوزه ولایت را تا این حد پایین آورد که گمان کنند یک پیرمرد در گوشهای نشسته و هر کسی با فشاری، حکمی از او میگیرد.
وی با اشاره به اینکه عدهای مدعیاند که اگر جای ایشان بودند، با ترامپ قمارباز پای میز مذاکره نمینشستند، گفت: این حرف یعنی دقیقاً همان موضع اباعبدالله(ع) در برابر یزید؛ اما نکته اصلی اینجاست که حضرت آقا به عنوان یک رهبر مقتدر، توانمند، هوشمند و استراتژیست، نظر مشورتی را شنیده و تصمیم گرفته است.
زرین تصریح کرد: دنیا هنوز در تفسیر اقتدار رهبر ما مانده است. ایشان همانطور که شهید عزیزمان در «انسان ۲۵۰ ساله» ترسیم کرد، عصاره شیعه و به تعبیر من، «انسان ۱۲۰۰ ساله» است؛ نباید چنین ذخایر عظیمی را با تحلیلهای ناصواب به چوب حراج زد.
وی از ضرورت اتحاد مقدس گفت و افزود: امروز آنچه ما را نجات میدهد، تمرکز بر اشتراکات و اتحاد بین «میدان»، «خیابان» و «دیپلماسی» در حول محوریت رهبری است تا کشور به سلامت از این برهه حساس عبور کند.
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