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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

وقوع سرقت مسلحانه در سمنان؛ متهم دستگیر شد

وقوع سرقت مسلحانه در سمنان؛ متهم دستگیر شد

سمنان- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از وقوع سرقت مسلحانه در یک منزل مسکونی در شهر سمنان خبر داد و گفت: در این راستا، متهم شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، بیان کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل مسکونی در شهر سمنان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با تاکید بر انجام فوری بررسی های لازم در این پرونده، ادامه داد: بلافاصله کارآگاهان پلیس با حضور در محل موفق به شناسایی سرنخ ماجرا شدند.

جانشین فرمانده انتظامی سمنان از به کارگیری شیوه های تخصصی کشف جرم خبر داد و توضیح داد: هویت متهم شناسایی و طب عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

تقدیسی به سرقت مقادیری طلا و جواهرات از این منزل مسکونی نیز اشاره داشت و بیان کرد: با دستگیری متهم طلاجات مسروقه نیز از مخفیگاه متهم کشف شدند.

وی افزود: متهم به مقر انتظامی انتقال یافت و در تحقیقات پلیسی به جرم خود مبنی بر انجام سرقت مسلحانه اقرار داشته است.

کد مطلب 6866946

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