به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز ملی بسیج اساتید، سالروز شهادت مصطفی چمران و بیستوششمین سالگرد تشکیل بسیج اساتید با حضور مسئولان، استادان، دانشگاهیان و خانواده شهید محمدرضا تمدنفر در دانشگاه ملی مهارت واحد استانی بوشهر برگزار شد.
رئیس سازمان بسیج اساتید استان بوشهر ظهر یکشنبه در این مراسم با اشاره به جایگاه شهدا در جامعه اسلامی اظهار کرد: شهید محمدرضا تمدنفر الگویی شایسته برای جوانان این مرز و بوم است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند معرفی و تبیین سیره شهدا برای نسل جوان هستیم.
باقر گرگین افزود: دانشگاهها و مراکز علمی نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل دانشجو دارند و نامگذاری فضاهای آموزشی به نام شهدا میتواند پیوند میان علم، تعهد و فرهنگ ایثار را تقویت کند.
در این مراسم، احسان بهمیاری رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی بوشهر با گرامیداشت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران، شخصیت علمی و انقلابی این شهید را نمونهای از پیوند علم، ایمان و جهاد دانست و اظهار کرد: نامگذاری کارگاه مکانیک خودرو آموزشکده پسران بوشهر به نام شهید محمدرضا تمدنفر اقدامی ارزشمند در راستای زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا در محیطهای دانشگاهی است.
همچنین محمد جمیری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سخنانی با تبیین مبانی نظری انقلاب اسلامی، به پشتوانههای معنوی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی پرداخت و بنیه دفاعی، شبکه مقاومت، اتحاد مردم و مردمی بودن نظام را از مهمترین عوامل پایداری انقلاب اسلامی عنوان کرد.
وی حضور گسترده مردم در عرصههای مختلف را عامل مهمی در خنثیسازی توطئهها و برنامههای دشمنان دانست.
حجتالاسلام رضا جمالی نماینده رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان بوشهر نیز ضمن گرامیداشت یاد شهید چمران، از اقدام دانشگاه در نامگذاری کارگاه آموزشی به نام شهید محمدرضا تمدنفر تقدیر کرد و نقش دانشگاهها را در تربیت نسل متعهد و جهتدهی فکری جامعه مهم ارزیابی کرد.
در بخش دیگری از این مراسم، افشین حراجی مداح اهل بیت(ع) به مناسبت ایام محرم به مرثیهسرایی و سوگواری پرداخت.
پدر شهید محمدرضا تمدنفر نیز با بیان خاطراتی از فرزند خود، به تشریح ابعاد شخصیتی، روحیه جهادی و مسیر زندگی این شهید پرداخت.
در پایان این مراسم از خانواده شهید محمدرضا تمدنفر، مسئولان بسیج اساتید آموزشکدههای استان و استادان بسیجی فعال تقدیر شد.
همچنین با قرائت متن رسمی نامگذاری کارگاه مکانیک خودرو آموزشکده پسران بوشهر به نام شهید محمدرضا تمدنفر، حاضران از این کارگاه بازدید کردند و سپس با حضور در یادمان شهدای گمنام آموزشکده پسران بوشهر، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.
گفتنی است شهید محمدرضا تمدنفر در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ دانشجوی رشته مکانیک خودرو در آموزشکده پسران بوشهر بوده و نامگذاری این کارگاه آموزشی به نام وی همزمان با روز ملی بسیج اساتید انجام شد.
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