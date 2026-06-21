کشف بیش از ۲۲ کیلوگرم تریاک در محورهای مواصلاتی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن دهقانی، سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم با اعلام این خبر اظهار داشت: در تعامل کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم و اعلام موضوع مبنی بر حمل محموله مواد مخدر توسط قاچاقچی مواد افیونی، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم قرار گرفت.



وی افزود: در ادامه با هماهنگی قضائی، مأموران به محورهای مواصلاتی از سمت کاشان اعزام و پس از کنترل نامحسوس نهایتا خودروی مورد نظر که به وسیله یک دستگاه یدک کش در حال گذر از محور کاشان به قم بود شناسایی و با تلاش مأموران دستگیر شد.



این مقام انتظامی گفت: در بازرسی از خودرو، ۲۲ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک در قالب ۲۰ بطری کشف که در نهایت متهم به همراه پرونده متشکله تحویل مرجع قضائی استان شد.