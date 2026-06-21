پارک خطی اربعین و پارکینگ طبقاتی در ایلام در حال پیگیری است

فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح اصلاح شبکه آب آشامیدنی ایلام به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

وی افزود: دو سال پیاپی در قانون بودجه سراسری، پارک ملی ارغوان تا هالیوان با ردیف بودجه مستقل دیده شده است و باید با سرعت بیشتری پیگیری شود تا مجوز ماده ۲۶ اخذ گردد.

همتی با اشاره به پتانسیل قوی استان در حوزه گردشگری اربعین تصریح کرد: پارک خطی اربعین با حمایت استاندار و پیگیری‌های نمایندگان، در کمیته برنامه‌ریزی آینده مصوب خواهد شد و همچنین موضوع پارکینگ طبقاتی نیز در دستور کار قرار دارد.