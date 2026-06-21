حزب الله: مذاکره مستقیم با دشمن تسلیم در برابر دیکته های آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزبالله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: مذاکرات مستقیم با دشمن، تسلیم در برابر دیکتههای آمریکا و تضعیف حاکمیت لبنان است.
حزبالله لبنان، جریانات اخیر مربوط به سفر هیئت مقامهای لبنانی به واشنگتن برای انجام مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: کاملا روشن و قطعی شده است که دورهای مذاکرات مستقیمی که هیئت مقامهای لبنانی به سمت واشنگتن کشانده شده، تنها با هدف پذیرش و امضای دیکتههای دولت آمریکا صورت میگیرد؛ دیکتههایی که حاکمیت لبنان را مصادره کرده و جایگاه سیاسی این کشور را به جبهه سازشکاران با اشغالگران صهیونیست و رژیم نامشروع آن منتقل میکند.
حزبالله در ادامه با تأکید بر اینکه هیچ خیری از این مذاکرات سازشکارانه متصور نیست، بیان کرد: منشأ این مذاکرات اشتباه و تردیدآمیز است و هدف نهایی آن تسلیم و تمکین در برابر خواستههای دشمن است.
در این بیانیه آمده است: ما در حزبالله، بار دیگر رویکرد مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیستی، دورهای آن و نتایج حاصل از آن را محکوم میکنیم. ما کارکرد تخریبی این مذاکرات را محکوم میکنیم؛ چرا که مانعی در برابر پروژه دشمن، تلاشهای میدانی مقاومت و فداکاریهای بزرگ ملت شریف ما ایجاد میکند؛ فداکاریهایی که مقامهای کشور میتوانستند با تکیه بر آن و استفاده از برگهای برنده قدرت، برای تحقق عقبنشینی کامل و بدون قید و شرط دشمن از سرزمین لبنان بهرهبرداری کنند.
حزبالله در پایان، استمرار حضور در جلسات مذاکرات مستقیم را اجرای اوامر روزانه دولت آمریکا به مقامهای لبنانی خواند و تصریح کرد که این اقدامات به صورت انفرادی و بدون اجماع ملی، برخلاف میثاق ملی، قانون اساسی و قوانین جاری کشور صورت میگیرد و تنها در راستای تحقق اهداف آمریکا و اسرائیل برای افزایش مخاطرات علیه ثبات، استقلال و حاکمیت لبنان است.
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