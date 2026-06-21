به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراثفرهنگی و گردشگری، حوریوش عسکری مدیر صدور اسناد و مدارک بینالمللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از رونمایی از «نسخه دیجیتال گواهینامه رانندگی بینالمللی» بهعنوان یکی از جدیدترین خدمات هوشمند این کانون خبر داد؛ خدمتی که با هدف تسهیل فرآیندهای سفر، افزایش دسترسی کاربران به مدارک ضروری و ارتقای کیفیت خدمات بینالمللی طراحی و راهاندازی شده است.
عسکری با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای توسعه خدمات هوشمند، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ارتقای سطح خدماترسانی به متقاضیان، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از نسخه دیجیتال گواهینامه رانندگی بینالمللی رونمایی کرده است تا هموطنان در سفرهای برونمرزی از امکان دسترسی سریعتر، آسانتر و مطمئنتر به این سند بینالمللی برخوردار شوند.
وی افزود: این خدمت نوین با هدف تسهیل دسترسی دارندگان گواهینامه رانندگی بینالمللی به اطلاعات و مدارک خود در طول سفرهای خارجی طراحی شده و از این پس متقاضیان میتوانند علاوه بر نسخه فیزیکی، از طریق لینک اختصاصی نیز به نسخه دیجیتال گواهینامه خود دسترسی داشته باشند.
مدیر صدور اسناد و مدارک بینالمللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با اشاره به قابلیتهای فنی این سامانه تصریح کرد: نسخه دیجیتال گواهینامه رانندگی بینالمللی از قابلیت اعتبارسنجی برخط برخوردار است و اطلاعات هویتی و مشخصات فنی دارنده مدرک را در قالبی امن، استاندارد و قابل استناد در اختیار کاربران قرار میدهد.
عسکری با تاکید بر جایگاه گواهینامه رانندگی بینالمللی در نظام اسناد بینالمللی سفر گفت: گواهینامه رانندگی بینالمللی پس از گذرنامه، معتبرترین مدرک مورد استفاده مسافران در بسیاری از کشورهای جهان به شمار میرود و راهاندازی نسخه دیجیتال آن، گامی مؤثر در تسهیل فرآیندهای سفر، افزایش ضریب اطمینان کاربران و دسترسی سریعتر به مدارک ضروری محسوب میشود.
وی افزایش سرعت دسترسی به اسناد، کاهش دغدغههای ناشی از همراه نداشتن یا در دسترس نبودن نسخه فیزیکی، ارتقای امنیت اطلاعات و توسعه خدمات الکترونیکی را از مهمترین مزایای این خدمت جدید برشمرد.
مدیر صدور اسناد و مدارک بینالمللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی تأکید کرد: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بهعنوان تنها مرجع رسمی و قانونی صدور گواهینامه رانندگی بینالمللی در جمهوری اسلامی ایران، توسعه خدمات هوشمند و بهرهگیری از فناوریهای نوین را بهصورت جدی در دستور کار خود قرار داده و راهاندازی نسخه دیجیتال گواهینامه رانندگی بینالمللی نیز در همین چارچوب اجرایی شده است.
عسکری خاطرنشان کرد: رونمایی از نسخه پشتیبان دیجیتال گواهینامه رانندگی بینالمللی، گام دیگری در مسیر هوشمندسازی خدمات بینالمللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به شمار میرود و میتواند تجربهای سریعتر، آسانتر، ایمنتر و کارآمدتر را برای مسافران ایرانی در سفرهای خارجی فراهم سازد.
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