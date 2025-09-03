هشتمین نمایشگاه سفر و ماجراجویی در شهر آفتاب افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین نمایشگاه سفر، اکوتوریسم، آفرود، کمپینگ و ماجراجویی با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز (۱۲ شهریور) در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب آغاز به کار کرد.

این رویداد تخصصی تا ۱۶ شهریورماه ادامه دارد و میزبان فعالان، علاقه‌مندان و نهادهای پیشرو در عرصه گردشگری و سفر خواهد بود.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به‌عنوان یکی از بازوی‌های اجرایی و تخصصی صنعت گردشگری کشور، در این دوره از نمایشگاه حضوری فعال و هدفمند دارد و همه‌روزه از ساعت ۱۲ تا ۲۰ در غرفه اختصاصی خود پذیرای بازدیدکنندگان است.

این کانون با ارائه مجموعه‌ای جامع از خدمات بین‌المللی و داخلی، در پی ارتقای زیرساخت‌های سفر، توسعه گردشگری جاده‌ای و ترویج سبک نوین سفرهای ماجراجویانه و ایمن است.

خدمات ارائه‌شده توسط کانون در این نمایشگاه شامل صدور اسناد و مدارک بین‌المللی رانندگی و خودرو، ارائه کارت‌های اشتراک امداد خودرو، اجاره خودرو در دبی، معرفی کلوپ ملی سافاری و معرفی سامانه ملی سفر با شماره تماس ۰۹۶۲۹ است.

همچنین به‌منظور تسهیل دسترسی متقاضیان، مجموعه‌ای از خدمات ویژه با شرایط استثنایی از جمله صدور گواهینامه رانندگی بین‌المللی با اعتبار یک‌ساله، ارائه اشتراک‌های امداد خودرو، برگزاری دوره‌های آموزشی سافاری و اجاره خودرو در دبی با تخفیف ۳۰ درصدی در طول ایام برگزاری نمایشگاه عرضه می‌شود.