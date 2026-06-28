افزایش ۷۰ درصدی سرانه بیمه تکمیلی کارکنان بنیاد شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، ملک‌محمد نجفی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امورایثارگران در نشست بررسی دغدغه‌ها و مسائل کارکنان معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران که امروز یکشنبه هفتم تیرماه با حضور یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید برگزار شد، با تأکید بر اهمیت گفت‌وگوی مستقیم با کارکنان و شنیدن مسائل و دغدغه‌های آنان اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی فرصت مناسبی برای طرح مسائل، هم‌افزایی و یافتن راهکارهای عملی در جهت بهبود شرایط کاری همکاران است و امیدواریم نتایج و برکات این نشست‌ها در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مجموعه نمود پیدا کند.

نجفی با اشاره به گستردگی مسائل مطرح‌شده در این جلسه افزود: بخشی از دغدغه‌ها و مشکلاتی که امروز از سوی همکاران بیان شد، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و هماهنگی‌های اجرایی است و تلاش خواهیم کرد با پیگیری مستمر و ارائه راهکارهای عملی، بخش قابل توجهی از این مسائل در جلسات آتی ساماندهی و برطرف شود.

وی تأکید کرد: خود را موظف می‌دانم به عنوان خادم شما، پیگیری این مطالبات را با جدیت در دستور کار قرار دهم.

نجفی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات بیمه‌ای کارکنان گفت: یکی از موضوعات مهمی که در روزهای اخیر با همکاری معاونت بهداشت و درمان مورد بررسی قرار گرفت، موضوع بیمه تکمیلی درمان کارکنان بود. قرارداد جدید با هماهنگی شرکت بیمه دی منعقد شده و تلاش ما بر این بوده است که سطح و دامنه خدمات بیمه‌ای برای کارکنان افزایش یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید با بیان اینکه سرانه حق بیمه تکمیلی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، افزود: سرانه بیمه تکمیلی به حدود دو میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایشی نزدیک به ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته است. با وجود این افزایش، تلاش شد تا فشار مالی بر کارکنان کاهش یابد؛ بر همین اساس علاوه بر حفظ سطح خدمات، میزان فرانشیز نیز کاهش پیدا کرد و فرانشیز ۲۰ درصدی به ۱۰ درصد تقلیل یافت.

نجفی همچنین با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور در ارائه خدمات بیمه‌ای تصریح کرد: تلاش شده است در حوزه بیمه تکمیلی درمان، تا حد امکان میان کارکنان شاغل، نیروهای شرکتی و بازنشستگان تفاوتی در ارائه خدمات قائل نشویم و خدمات بیمه‌ای به شکل گسترده‌تری در اختیار همکاران قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رفاهیات کارکنان، تأمین و جذب نیروی انسانی و مسائل مرتبط با مسکن اشاره کرد و گفت: این موارد از جمله مطالبات مهم کارکنان است که در برنامه‌ریزی‌های مدیریتی بنیاد مورد توجه قرار دارد. هرچند مجموعه بنیاد با محدودیت‌هایی در حوزه منابع مالی مواجه است، اما تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، گام‌هایی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی همکاران برداشته شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید در پایان با تأکید بر مأموریت اصلی این نهاد گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران افتخار خدمت به شهدا و خانواده‌های معظم ایثارگران را دارد و در این مسیر، توجه به مسائل و دغدغه‌های کارکنانی که در این مجموعه خدمت می‌کنند نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در ادامه این نشست، رؤسای ادارات و جمعی از کارکنان معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مسائل خود را در حوزه‌های مختلف کاری و رفاهی مطرح کردند و مقرر شد موارد مطرح‌شده برای بررسی و پیگیری در دستور کار قرار گیرد.