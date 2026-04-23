۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

استاندار کرمانشاه: خدمت مرزداران مایه آرامش و امنیت مردم است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه در بازدید از مرز تیله‌کو با قدردانی از زحمات نیروهای مسلح، گفت: خدمت شما عزیزان در نقطه صفر مرزی، مایه آرامش و امنیت مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در جریان سفر به شهرستان سرپل‌ذهاب و در حاشیه بازدید از مرز «تیله‌کو»، در چند ایست و بازرسی مسیر حضور یافت و با مدافعان بی‌ادعای امنیت دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدارهای صمیمانه که با حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان سرپل‌ذهاب انجام شد، استاندار کرمانشاه ضمن عرض خداقوت به سربازان و پرسنل جان‌برکف بسیج، مرزبانی و دلاورمردان ارتش، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در حراست از مرزها تجلیل کرد.

حبیبی در جمع حافظان امنیت مرزهای غرب کشور، با تأکید بر اهمیت جایگاه نیروهای مسلح، اظهار کرد: خدمت شما عزیزان در این شرایط، مایه آرامش و امنیت خاطر مردم است و ما همواره قدردان زحمات بی‌وقفه و ایثارگرانه شما مرزداران غیور استان هستیم.

