تشدید برخورد با تورهای گردشگری فاقد مجوز به مناطق چناران  

محمد طاهریان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد جدی با تورهای گردشگری یک‌ روزه بدون مجوز خبر داد و اظهار کرد: شناسایی و پایش این تورها با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفت.

مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چناران با اشاره به ساماندهی روستای گردشگری اخلمد بیان کرد: در راستای رضایتمندی گردشگران و مسافران و شناسایی و پایش تورهای یک‌ روزه فاقد مجوز و ساماندهی واحدهای اقامتی غیرمجاز در مناطق گردشگری چناران مورد توجه ویژه قرار گرفت.

وی بیان کرد: در این راستا با توجه به پیمایش از روستای گردشگری اخلمد و جلسات و هماهنگی‌های صورت گرفته با پلیس اماکن، مقرر شد واحدهای اقامتی فاقد مجوز تا ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۵ با مراجعه حضوری به میراث فرهنگی شهرستان جهت تشکیل پرونده واحد اقامتی اقدام نمایند.

طاهریان مقدم افزود: با افرادی که تا تاریخ مقرر به این اداره جهت پیگیری مجوز اقدام نکنند با همکاری اداره اماکن شهرستان نسبت به جلوگیری از فعالیت آنها اقدام خواهد شد.

مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چناران در خصوص تورهای گروهی فاقد مجوز تأکید کرد: جهت حفظ شئونات اسلامی و رضایتمندی گردشگران در صورت مشاهده تورهای گردشگری فاقد مجوز قانونی با آنها برخورد جدی خواهد شود.

وی با اشاره به ضرورت فعالیت قانونی در حوزه گردشگری تصریح کرد: تمامی تورگردانانی که چناران را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب می کنند و قصد برگزاری تورهای یک‌ روزه در این شهرستان را دارند، باید از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز، نسبت به دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند.

طاهریان مقدم عنوان کرد: فعالان و تورگردانان حوزه گردشگری می‌توانند با طی مراحل قانونی مجوز خود را از اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی دریافت نمایند.

مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چناران از مسافرین و گردشگرانی که به صورت تورهای یک روزه قصد عزیمت به شهرستان چناران را دارند، خواست تا از دفاتر خدمات گردشگری دارای مجوز اقدام نمایند.