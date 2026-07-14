به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث اعظمی از آغاز اجرای طرح ضربتی سامان‌دهی خانه‌مسافرهای غیرمجاز در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف صیانت از حقوق گردشگران، ارتقای امنیت اقامت مسافران و سامان‌بخشی به مراکز اقامتی در سراسر استان اجرایی شده است.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی زیرساخت‌های اقامتی، افزود: اقدامات اولیه این طرح از شهر کرمانشاه آغاز شده و تمامی افرادی که در حوزه اقامت فعالیت دارند، باید هرچه سریع‌تر نسبت به طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدام کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه تصریح کرد: فعالیت مراکز اقامتی خارج از چارچوب ضوابط قانونی قابل قبول نیست و ارائه خدمات گردشگری تنها با دریافت مجوزهای رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.

اعظمی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان، گفت: واحدهایی که بدون اخذ مجوز به فعالیت خود ادامه دهند، برای طی مراحل قانونی و پلمب به مراجع قضایی معرفی خواهند شد تا امنیت و آرامش مسافران و گردشگران حفظ شود.

وی در پایان از مسافران و گردشگران خواست هنگام سفر به کرمانشاه تنها از مراکز اقامتی دارای مجوز استفاده کنند و خاطرنشان کرد: واحدهای مجاز با نصب تابلوی رسمی دارای نشان میراث‌فرهنگی در محل فعالیت خود قابل شناسایی هستند و استفاده از این مراکز، تضمین‌کننده دریافت خدمات ایمن و استاندارد خواهد بود.