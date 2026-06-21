آتش گردشگران ۲۰ هکتار از مراتع تربت جام را به نابودی کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مجدی اظهار کرد: حدود ۲۰ هکتار از مراتع و عرصه‌های طبیعی ارزشمند منطقه بر حادثه آتش گردشگران دچار خسارت جدی شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تربت‌جام بیان کرد: با دریافت گزارش وقوع حریق، بلافاصله واحدهای عملیاتی یگان منابع طبیعی به همراه گروه‌های پیشرو حریق از اهالی غیور و داوطلب روستای زوادر، همکاران پرتلاش اداره حفاظت محیط‌زیست و همچنین واحد انتظامات کارخانه سیمان، به سرعت در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: این حریق در بخشی از مراتع و عرصه‌های طبیعی ارتفاعات روستای زوادر رخ داد که با حضور به ‌موقع نیروهای یگان منابع طبیعی، گروه پیشرو حریق از اهالی روستای زوادر، همکاران محیط‌زیست، واحد انتظامات کارخانه سیمان عملیات اطفای حریق انجام و از گسترش بیشتر آتش جلوگیری شد.

مجدی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسان منابع طبیعی که بلافاصله پس از اطفاء حریق آغاز شد، حدود ۲۰ هکتار از مراتع و عرصه‌های طبیعی ارزشمند منطقه در این حادثه دچار خسارت جدی شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تربت‌جام با ابراز تأسف از این میزان تخریب، در خصوص جزئیات خسارات وارده بیان کرد: متأسفانه، در جریان این آتش‌سوزی، ۳۸ اصله درخت ارس که از گونه‌های بسیار ارزشمند و نادر منطقه محسوب می‌شوند، طعمه حریق شده و از بین رفتند. همچنین، حدود ۲۰۰۰ بوته گون نیز در اثر گسترش آتش از بین رفته است.

وی در ادامه به ارزش زیست‌محیطی و اقتصادی این گونه‌ها اشاره و اظهار کرد: درخت ارس به دلیل مقاومت بالا و نقش حیاتی در تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این گونه‌ها که جزو میراث طبیعی منطقه به شمار می‌روند، سال‌های متمادی طول می‌کشد تا به این اندازه برسند و از دست دادن حتی یک اصله از آن‌ها، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است. بوته‌های گون نیز به عنوان منبع غذایی برای دام‌های اهلی و وحشی و همچنین نقشی کلیدی در حفظ پوشش گیاهی مراتع ایفا می‌کنند.

مجدی با بیان اینکه علت وقوع این آتش‌سوزی روشن کردن آتش توسط گردشگران و یا شکارچیان غیر مجاز است، بر اهمیت حفاظت از مراتع و عرصه‌های طبیعی تأکید کرد و این سرمایه‌های ملی را متعلق به نسل حاضر و آینده دانست و تصریح کرد: مراتع و جنگل‌ها تنها منابع طبیعی نیستند، بلکه ریه‌های تنفسی شهرها و زیستگاه‌های بی‌شماری برای حیات وحش به شمار می‌روند. حفاظت از این عرصه‌ها، وظیفه‌ای همگانی است که نیازمند مشارکت فعال تمامی اقشار جامعه، از جمله اهالی روستاها، گردشگران، کشاورزان و دامداران است.