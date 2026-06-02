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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

پروژه مهر از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش شادگان است

پروژه مهر از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش شادگان است

شادگان - مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان گفت: پروژه مهر یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش این شهرستان برای آغاز مطلوب سال تحصیلی است.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود حسونی زاده ظهر امروز در نشست مدیران مدارس ابتدایی این شهرستان اظهار کرد: پروژه مهر یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش برای آغاز مطلوب سال تحصیلی است و ضروری است در کنار اقدامات اجرایی، به ابعاد فرهنگی، تربیتی، نشاط‌ آفرینی و خلاقیت نیز توجه ویژه شود.

وی افزود: اجرای دقیق برنامه‌های پروژه مهر نقش مهمی در فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای آغاز سال تحصیلی جدید و ارائه خدمات مناسب به دانش آموزان دارد.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان، پروژه مهر ۱۴۰۵ را نه تنها سرآغاز سال تحصیلی جدید، بلکه فرصتی برای ارتقاء عدالت و کیفیت آموزش در این شهرستان دانست.

حسونی زاده در پایان گفت: امیدواریم با تلاش همکاران و دستگاه‌های اجرایی شهرستان شادگان مربوط در سال تحصیلی جاری شاهد کسب امتیازات مطلوبی در اجرای پروژه مهر باشیم.

کد مطلب 6848074

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