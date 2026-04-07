استاندار سمنان: تعدیل نیرو در شرایط جنگی اقتصادی پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در سالن یادگار امام استانداری به ضرورت هم افزایی نهادهای دولتی با بخش خصوصی تاکید کرد و ادامه داد: در راستای رفع موانع تولید همه از جمله بانک ها باید همکاری خود را افزایش دهند.

وی اظهار کرد: ارائه تسهیلات هدفمند، بازنگری در فرآیندهای اعتباری، ارائه مشاوره های مالی برای رفع مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش از جمله این همکاری ها خواهد بود.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه همه تلاش ها باید در راستای تسهیل شرایط تولید سوق داده شود، ابراز داشت: با خلاقیت و دسترسی تولید کنندگان به منابع مالی و قوانین می‌توانیم شاهد این رونق اقتصادی باشیم.

کولیوند رونق اقتصادی استان سمنان را در گرو تسهیل فرآیندهای اداری دانست و تصریح کرد: در وضعیت فعلی می بایست همه دستگاه ها با همکاری یکدیگر نگاه واحد داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه تعدیل نیرو در شرایط کنونی جنگی پذیرفتنی نیست، ادامه داد: همه ظرفیت ها باید برای رفع مشکلات کارگری و حفظ نیروی کار و بهبود شرایط آن ها به کار گرفته شود.