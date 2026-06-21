به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امروز (یکشنبه) که در ترکیب هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران به سوئیس سفر کرده است، گفت: موضوع رفع تحریم‌های نفتی و معافیت‌های مرتبط، در جریان گفت‌وگوها پیگیری شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: در مرحله اول کشتی‌های ایرانی از خط فرضی محدود شده عبور کرده و به طرف مقاصد مورد نظر حرکت کرده‌اند.

حمید بورد ادامه داد: در روزهای گذشته تقریباً نیمی از صادرات نفت یک ماه کشور به خارج از کشور صادر شده است و بعد از اجرای کامل تفاهمنامه صادرات به طور کامل ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: در مذاکرات بحث سرمایه‌گذاری و رفع تحریم‌های نفتی به طور جدی پیگیری شده است و اصلاحاتی نیز در این زمینه به طرف آمریکایی پیشنهاد شده است که امیدوار هستیم بتوانیم آنها را اجرایی کنیم.

درپی تفاهم‌نامه ۶۰ روزه بین ایران و ایالات متحده آمریکا، هیئت مذاکره‌کننده ایرانی برای گفت‌وگوهای فنی و کارشناسی با موضوع «حسن اجرای تفاهم‌نامه پایان جنگ» عصر شنبه (۳۰ خرداد) عازم سوئیس شد.

اعضای هیئت اعزامی ایران برای شرکت در این دور از گفت‌وگوها در سوئیس محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی باقری کنی، معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امورخارجه و اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه و هیئت مذاکره‌کننده ایران هستند.