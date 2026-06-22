صادرات ۳۶ میلیون بشکه نفت ایران از ژوئن ۲۰۲۵ ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تانکر ترکرز، داده‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد ایران از ۱۵ ژوئن سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۳۶ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است. همچنین حدود همین میزان نفت به صورت محموله‌های شناور در نفتکش‌های مستقر در آب‌های سرزمینی ایران ذخیره شده است.

در همین زمینه حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شب گذشته درباره رفع محدودیت‌های دریایی برای صادرات نفت اظهار کرد: در مرحله نخست، کشتی‌های ایرانی از خط فرضی محدودشده عبور کرده و به سمت مقاصد تعیین‌شده حرکت کرده‌اند.

وی افزود: در روزهای گذشته تقریباً معادل نیمی از صادرات نفت یک ماه کشور به خارج از کشور ارسال شده است و با اجرای کامل تفاهم‌نامه، روند صادرات نفت به شکل کامل ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین با اشاره به مذاکرات انجام‌شده در حوزه انرژی گفت: در این مذاکرات موضوع سرمایه‌گذاری و رفع تحریم‌های نفتی به طور جدی دنبال شده است.

بورد ادامه داد: در این زمینه اصلاحاتی نیز به طرف آمریکایی پیشنهاد شده و امیدواریم شرایط لازم برای اجرایی شدن این پیشنهادها فراهم شود.