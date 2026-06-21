۲۲۶ پنل خورشیدی به عشایر دشتستان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتستان عصر یکشنبه در آیین اهدا پنل خورشیدی به عشایر شهرستان که با حضور مدیر کل امور عشایر استان، معاون برنامه ریزی فرمانداری و جمعی از مدیران شهرستانی برگزار شد، با یاد آوری اینکه ۷۰ درصد عشایر استان بوشهر در شهرستان دشتستان مستقرهستند، افزود: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به عشایر و رفع مشکلات و نیازهای آنها دارد.

احمد دشتی افزود: در همین راستا کارهای زیادی درحال انجام است که نمونه آن، تحویل۱۶۰مخزن آب و ۲۲۶پنل خورشیدی قابل حمل برای ارتقای کیفیت زندگی عشایر و توسعه زیرساخت‌های انرژی در مناطق کوچ‌نشین شهرستان است.

دشتی افزود: تأمین برق پایدار، تحکیم عشایر منطقه و استفاده از انرژی پاک خورشیدی از جمله اهداف اجرای طرح اهدا پنل‌های خورشیدی است.

وی ادامه داد: در پی آن هستیم که با اقداماتی در حوزه آب، راه و برق، ضمن حفظ هویت عشایر، زمینه افزایش رفاه، آسایش و دسترسی بهترعشایرشهرستان به امکانات اولیه زندگی را فراهم آوریم.

وی با بیان اینکه ایلات و عشایر مولد و نقش مهمی در تولید محصولات دامپروری از جمله گوشت قرمز و لبنیات دارند بیان کرد: در راستای خدمت به عشایرغیور که به فرموده امام خمینی (ره) عشایر ذخایر انقلابند، باید با سیاست تعامل و هم افزایی بین بخشی ادارات خدمات بیشتری به عشایر ارائه دهیم.