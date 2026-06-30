چرا تصویر افکار عمومی جهانی از تیم ملی ایران مثبت است؟

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی به پایان مرحله گروهی رسید که برای تیم ملی فوتبال ایران، این تورنمنت بیش از آنکه صرفاً یک رقابت ورزشی باشد، به صحنه‌ای پیچیده از نمایش توان فنی، مدیریت بحران و مواجهه با حواشی بیرونی تبدیل شد. تیمی که در نهایت بدون شکست از گروه خود خارج شد و عملکردی نسبتا قابل دفاع داشت.

با این حال، آنچه بیش از همه در افکار عمومی بازتاب یافت، تصویر تیمی بود که بدون شکست حذف شد اما تحسین بسیاری را برانگیخت. واکنش کاربران بین‌المللی در شبکه‌های اجتماعی و حتی اظهارنظر برخی چهره‌های فوتبالی نشان داد که عملکرد ایران فراتر از نتایج جدول، مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از مخاطبان از بدشانسی و بی‌عدالتی فوتبالی سخن گفتند و برخی حتی ایران را شایسته صعود می‌دانستند.

شاید مهم‌ترین دستاورد ایران در این دوره، فراتر از جدول و امتیاز، تثبیت یک تصویر جدید از فوتبال ایران در سطح جهانی باشد؛ تصویری از تیمی منظم، مقاوم و کم‌اشتباه که حتی در برابر مجموعه‌ای از فشارهای درون و بیرون زمین، از اصول خود فاصله نگرفت. در ادامه، نظرات برخی کاربران شبکه ایکس در این زمینه آمده است:

یکی از صفحات رسمی وابسته به فیفا ۲۰۲۶ با اشاره به تصمیم مشکوک داور مسابقه در اعلام آفساید برای گل ایران در بازی با مصر نوشت: «آفساید اعلام شدن گل دوم ایران جنجال بزرگی را به پا کرده است. این تصمیم برای حذف ایران از مسابقات گرفته شد. سیاست، زیبایی فوتبال را تحت الشعاع قرار داده و توجه را از خود بازی منحرف کرده است. این سومین بازی است که گل‌های ایران مردود اعلام می‌شود و همه آنها با تساوی به پایان می‌رسد.»

یک کاربر ایکس به نام «Ryan Rozbiani» نیز با اشاره به این تصمیم داور گفت: «من از حرفه‌ای‌ها می‌خواهم که از این دو زاویه به گل دوم ایران نگاه کنند و به من بگویند که این گل آفساید است؟ من حتی هر دو کلیپ را آهسته کردم تا بتوانید آن را از زاویه دید بیننده و از بالا به صورت حرکت آهسته ببینید. من این را می‌پرسم تا یاد بگیرم، چون این یکی خیلی دردناک بود.»

صفحه «ViralMind» در پیامی به نقل از زلاتان ابراهیموویچ ستاره سوئدی سابق فوتبال نوشت: «دقیقاً به همین دلیل است که مردم اعتماد خود را به VAR از دست می‌دهند. به ما گفته شد که این سیستم برای از بین بردن اشتباهات آشکار وجود دارد، اما به نوعی همچنان جنجال‌های بزرگتری را در بزرگترین صحنه فوتبال ایجاد می‌کند. این به سادگی غیرقابل قبول است. من بارها و بارها پخش مجدد را تماشا کرده‌ام و هنوز نمی‌فهمم چگونه کسی می‌تواند آن را آفساید اعلام کند. اگر قرار است گلی را که می‌تواند سرنوشت جام جهانی را برای یک ملت تعیین کند، مردود اعلام کنید، بهتر است ۱۰۰٪ مطمئن باشید و پشت صفحه حدس نزنید. میلیون‌ها ایرانی آنچه را که فکر می‌کردند یک لحظه تاریخی است جشن گرفتند، اما گروهی از داوران آن را در عرض چند ثانیه پاک کردند. شما فقط یک گل را رد نکردید؛ شما رویای یک ملت را دزدیدید. داور و مسئولان VAR باید در قبال تصمیماتی از این دست پاسخگو باشند. وقتی از فناوری سوءاستفاده می‌شود، نمی‌توانید پشت فناوری پنهان شوید. این عدالت نیست؛ این بی‌کفایتی است. جام جهانی هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. بازیکنان همه چیز را فدا می‌کنند تا به اینجا برسند، هواداران به سراسر جهان سفر می‌کنند و سپس یک تصمیم تکان‌دهنده، ماه‌ها تلاش سخت را نابود می‌کند. این غیرقابل بخشش است. اگر این استاندارد داوری در بزرگترین تورنمنت فوتبال است، چیزی جدی شکسته شده است. فوتبال شایسته بهتر از این است، بازیکنان شایسته بهتر از این هستند و بالاتر از همه، هواداران شایسته بسیار بهتر از این هستند».

«Bassem Youssef Commentary» گزارشگر و مفسر فوتبال با تاکید بر هویت اسلامی مشترک بازیکنان دو تیم نوشت: «مصر و ایران برادرند. اسرائیل می‌تواند به جهنم برود.»

صفحه رسمی متعلق به سفارت ایران در اندونزی هم یکی از ترول‌های ترندشده طنز در فضای مجازی را بازنشر داد و نوشت: «فیلم لو رفته از اپراتور VAR امروز پس از مردود اعلام کردن گل پیروزی ایران. نتیجه نهایی: ایران ۱–۱ مصر»

همچنین « 𝕮𝖆𝖊𝖘𝖆𝖗 𝕾𝖆𝖑𝖒𝖆𝖓» دیگر کاربر شبکه ایکس در مطلبی با این عنوان که «ایران توسط فیفا در خاک آمریکا مورد سرقت قرار گرفته است» به سخنان «آرسن ونگر» مربی سرشناس فوتبال در این زمینه اشاره کرد و نوشت: «در مورد تصمیم VAR که پیروزی دراماتیک ایران مقابل مصر را از بین برد: «بزرگترین نکته قابل بحث در این مسابقه خود فوتبال نیست، بلکه تصمیم عدم پذیرش گل دیرهنگام ایران است. در جام جهانی، حاشیه خطا باید تا حد امکان نزدیک به صفر باشد. دقیقاً به همین دلیل است که VAR وجود دارد - برای اطمینان از اینکه لحظات حساس به درستی قضاوت می‌شوند. چیزی که ما دیدیم، آن تصمیم آفساید، سوالات جدی را مطرح می‌کند. اگر هیچ مدرک واضح و آشکاری مبنی بر آفساید بودن مهاجم وجود نداشته باشد، پس گل باید پذیرفته شود. شما نمی‌توانید چنین لحظه مهمی را بر اساس عدم قطعیت از بین ببرید. و عواقب آن تصمیم بسیار زیاد است. ایران فکر می‌کرد که صعود خود را قطعی کرده است، هوادارانش جشن گرفتند و در عرض چند ثانیه آن رویا از بین رفت. اینها لحظاتی هستند که تورنمنت‌ها را تعریف می‌کنند. وقتی فناوری در دسترس است، باید نتیجه درست را ارائه دهد زیرا یک تصمیم می‌تواند تاریخ جام جهانی یک ملت را تغییر دهد.»

یک کاربر دیگر به نام «TheSaviour» با انتشار تصویری از تیم ملی ایران نوشت: «دنیا به تیم ملی ایران یک عذرخواهی بدهکار است».

در همین زمینه یک کاربر یمنی به نام «Mohamad Al Shami» هم نوشت: «فیفا داوران را بر اساس بازی به بازی از طریق کمیته‌ای به ریاست پیرلوئیجی کولینا - که یک بار به دلیل فساد محروم شده بود - تعیین می‌کند. داورانی مانند مارسینیاک برای مسابقات تعیین‌کننده مقدماتی انتخاب می‌شوند. مانند ایران مقابل مصر. حضور او تصادفی نبود. این یک برنامه از پیش تعیین شده بود.»

همچنین صفحه «Be Iran ۴ A Day» با طرح شبهه‌ای درباره نتیجه بازی الجزایر و اتریش اعلام کرد: «ایران به دلیل تبانی پنهان بین الجزایر و اتریش که در مسابقه امروز برای تساوی بازی کردند، از جام جهانی حذف شد. با این حال، این تیم همیشه جایگاه بسیار ویژه‌ای در قلب ما خواهد داشت. تیمی که علیرغم موانع ترامپ، فشار روانی سلطنت‌طلبان صهیونیست حامی رضا پهلوی و تبلیغات لابی اسرائیل، هرگز عقب‌نشینی نکرد و شکست را نپذیرفت! ما به شما افتخار می‌کنیم!»