به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک از گروه G بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد) به قضاوت داریو هررا از آرژانتین در ورزشگاه سوفی شهر لس آنجلس برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

علیرضا بیرانوند که در پایان این دیدار به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد گفت: دست تک تک مردم را می بوسم که ما را حمایت کردند. همه نام ایران را صدا می زدند و حس خوبی به ما می دادند.

وی ادامه داد: بلژیک یکی از قدرت های برتر دنیاست و تا قبل از 10 نفره شدن فشار عجیبی روی دروازه ما وارد کرد. این تیم در ادامه دنبال استفاده از اشتباهات ما بود.

علیرضا بیرانوند ادامه داد: می توانستیم بازی را ببریم اگر تمرکز بیشتری داشتیم. درود به شرف و غیرت تمام بازیکنان که با قلب شان بازی کردند و به دنبال شاد کردن مردم ایران بودند.

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران در مورد عملکرد خودش هم گفت: خدا را بابت این موضوع شکر می کنم. اتفاقاتی که افتاد از مهدی طارمی و بقیه بازیکنان شروع شد و من نتیجه زحمات آنها را به سرانجام رساندم. کار برای بازی آخر سخت شد و امیدوارم بتوانیم در بازی با مصر هم امتیاز بگیریم و صعود کنیم.