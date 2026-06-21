نمره استثنایی برای علیرضا بیرانوند/ شجاع با کنعانی زادگان جبران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تساوی بدون گل تیم‌های ملی ایران و بلژیک در دومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با درخشش علیرضا بیرانوند همراه بود؛ دروازه‌بانی که با چند واکنش سرنوشت‌ساز مقابل مهاجمان بلژیک، بهترین بازیکن میدان لقب گرفت.

بر اساس ارزیابی‌های فنی، بیرانوند نمره کامل ۱۰ را دریافت کرد تا بالاتر از تمامی بازیکنان دو تیم قرار بگیرد. عملکرد درخشان سنگربان تیم ملی باعث شد مهاجمانی همچون روملو لوکاکو، کوین دی‌بروینه و لئاندرو تروسار در گلزنی ناکام بمانند.

پس از بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده با نمره ۸.۵ دومین بازیکن برتر ایران بود و محمدحسین کنعانی‌زادگان نیز با کسب نمره ۷.۴ نمایش قابل قبولی در قلب خط دفاع داشت. علی نعمتی نیز نمره ۷.۱ را به دست آورد تا خط دفاعی ایران شب موفقی را پشت سر بگذارد.

در ترکیب بلژیک، لئاندرو تروسار با نمره ۸.۳ بهترین بازیکن این تیم بود و تیبو کورتوا نیز با نمره ۷.۹ عملکرد مناسبی درون دروازه داشت. کوین دی‌بروینه نمره ۷.۴ را به دست آورد اما روملو لوکاکو با نمره ۵.۷ ضعیف‌ترین بازیکن ترکیب بلژیک لقب گرفت.

تیم ملی ایران با انسجام دفاعی و عملکرد کم‌نقص دروازه‌بان خود موفق شد یکی از مدعیان فوتبال اروپا را متوقف کند و امیدهایش برای صعود از مرحله گروهی را زنده نگه دارد. در سوی مقابل، بلژیک با وجود در اختیار داشتن مهره‌های نامدار و خلق چند موقعیت خطرناک، در عبور از سد دفاع ایران و درخشش بیرانوند ناکام ماند.