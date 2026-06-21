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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۷

پس از تساوی ارزشمند با بلژیک؛

جزئیات درصد شانس صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله بعد + عکس

جزئیات درصد شانس صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله بعد + عکس

مدل‌های آماری اوپتا نشان می‌دهد تیم ملی فوتبال ایران حتی در صورت تساوی مقابل مصر نیز شانس بسیار بالایی برای صعود به مرحله بعدی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین شبیه‌سازی‌های آماری مؤسسه اوپتا درباره گروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد شاگردان امیر قلعه‌نویی در آستانه دیدار با مصر، از شانس بالایی برای صعود به مرحله حذفی برخوردار هستند.

بر اساس ۱۰۰ هزار شبیه‌سازی انجام شده، تیم ملی ایران در صورت پیروزی مقابل مصر با احتمال ۱۰۰ درصدی راهی مرحله بعد خواهد شد.

همچنین نتایج این مدل آماری نشان می‌دهد تساوی برابر مصر نیز شانس صعود ایران را به ۹۴.۸ درصد می‌رساند؛ آماری که بیانگر موقعیت مناسب شاگردان قلعه‌نویی در جدول گروه است.

تنها سناریوی دشوار برای ایران، شکست مقابل مصر است که در این صورت احتمال صعود تیم ملی به ۴.۶۶ درصد کاهش پیدا می‌کند.

اوپتا همچنین اعلام کرده است تیم‌های سه امتیازی به طور میانگین ۶۶.۷۷ درصد شانس صعود دارند، اما با توجه به شرایط خاص ایران و تفاضل گل احتمالی در صورت سه تساوی، شانس صعود تیم ملی به حدود ۹۴.۵ درصد خواهد رسید.

جزئیات درصد شانس صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله بعد + عکس

کد مطلب 6867302

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