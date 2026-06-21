بیش از ۹ هزار صهیونیست در جریان عملیات «غرش شیر» زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی با انتشار تازهترین آمار تلفات اعلام کرد: از زمان آغاز عملیات موسوم به «غرش شیر» تاکنون ۹ هزار و ۲۷۲ نفر در سرزمینهای اشغالی زخمی و به مراکز درمانی منتقل شدهاند
بر اساس این گزارش، تنها در شبانهروز گذشته پنج مورد جدید جراحت در بیمارستانهای رژیم صهیونیستی ثبت شده است.
دادههای منتشرشده همچنین نشان میدهد شمار مجروحان جبهه شمالی فلسطین اشغالی پس از تحولات مرتبط با ایران به یکهزار و ۳۷۳ نفر رسیده است.
این آمار همچنین حاکی است که پس از آتشبس با لبنان، دستکم ۹۵۵ نفر در جبهه شمالی زخمی شدهاند.
در همین حال، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان همچنان به مقابله با نیروهای اشغالگر در جنوب لبنان ادامه داده و مواضع، تجمعات نظامیان و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار میدهند.
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