ادعای نتانیاهو: حملات حزب الله را تحمل نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن تکرار گزافه گویی درباره حزب الله مدعی شد: ما حملات به سربازان خود را تحمل نخواهیم کرد و حزب الله باید هزینه بسیار سنگینی بپردازد.

بنیامین نتانیاهو در ادامه ادعاهای خود گفت که پس از حمله به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان،‌ با وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش اشغالگر مشورت و ارزیابی امنیتی انجام داده و به ارتش دستور داده تا به شدت به حزب الله حمله کند.

لفاظی‌های نتانیاهو در حالی است که یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم مدعی شد که اجازه آسیب رسیدن به نظامیان و شهروندان اسرائیلی را نخواهند داد و هر حمله حزب الله را سخت‌تر پاسخ خواهند داد.

حزب الله لبنان در عملیات های بامداد امروز جمعه دست‌کم چهار نظامی صهیونیست از جمله یک فرمانده گردان را به هلاکت رساند و دست‌کم ۱۸ نظامی هم مجروح شدند.