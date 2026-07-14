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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۳

اظهارات شرم آور یسرائیل کاتس در مورد غزه 

اظهارات شرم آور یسرائیل کاتس در مورد غزه 

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن افتخار به ویرانی‌های به بار آمده در غزه، آن را «نتیجه یک سیاست حساب‌ شده» دانست و افزود که تماشای این صحنه‌ها احساس خوبی به وی می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در مصاحبه با یسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم که برای بازدید به مناطقی از شمال نوار غزه رفته بود، به نقل از وی فاش کرد که تل‌آویو قصد تاسیس سه شهرک صهیونیست نشین با ماهیت نظامی در نوار غزه را دارد.

کاتس در پاسخ به سوالی درباره احساس خود نسبت به مشاهده ویرانی ها در غزه، گفت: «احساس خوبی است». وی افزود که تمام این ویرانی‌ها «نتیجه یک سیاست حساب‌شده» بوده است.

کاتس ادعا کرد که شهرک سازی صهیونیستی در نوار غزه از نظر امنیتی ضروری است و این کار باعث تقویت کنترل و دفاع از شهرک‌ها خواهد شد.

رژیم صهیونیستی همچنان به نقض توافق آتش‌بس که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ در غزه برقرار شده بود، ادامه می‌دهد و ناطق مختلف نوار غزه را هدف حملات موشکی و توپخانه‌ای خود قرار می‌دهد. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت غزه، نقض توافق آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، از اکتبر ۲۰۲۵ منجر به شهادت ۱۱۰۸ فلسطینی و مجروح شدن ۳۵۷۸ نفر دیگر شده است.

کد مطلب 6887431

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    نظرات

    • حزب الله کرمانشاه IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      0 0
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      انشاء الله به زودی زود گورتان کنده می شود
    • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      0 0
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      مردک متوهم صهیونیست قاتل
    • ایرانی IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      0 0
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      احساس خوبی است که شماصهیونیستها دورانتون دردنیا تموم بشه وبه جهنم برید.انشالله ریشه تون خشک بشه وازدم همتون نابودمیشید.
    • IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      0 0
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      یک مشت دیوانه روانی خونخوار دور هم جمع شدن ...شرتون رو از منطقه تا ابد به همراه حامیان کثیفتون کم میکنیم... منتظر ما باشید.
    • IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      0 0
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      گورتونو گم کنید از این منطقه.بی ریشه های اشغالگر.

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