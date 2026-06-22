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۱ تیر ۱۴۰۵، ۷:۱۸

موج گرما تا چهارشنبه در ایلام تداوم دارد

موج گرما تا چهارشنبه در ایلام تداوم دارد

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: موج گرما تا روز چهارشنبه در سطح استان ادامه دارد.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، تداوم هوای گرم و استقرار موج گرما تا روز چهارشنبه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و بیشتر مناطق استان تحت تأثیر این سامانه گرم قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در این مدت، دمای روزانه در مناطق شمالی و سردسیر استان بین ۳۸ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد و در مناطق گرمسیری بین ۴۸ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود که این میزان دما در برخی ساعات برای گروه‌های حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی، خطرآفرین خواهد بود.

رستمی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان بیان کرد: با توجه به افزایش محسوس دما، لازم است شهروندان توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از حضور غیرضروری در فضای باز به‌ویژه در ساعات اوج گرما یعنی ۱۱ تا ۱۷ خودداری کنند و همچنین مصرف مایعات کافی و استفاده از وسایل سرمایشی با رعایت الگوی مصرف مورد تأکید است.

کارشناس هواشناسی ایلام در پایان تصریح کرد: از روز چهارشنبه به تدریج شاهد کاهش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود و از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود، هرچند همچنان دمای هوا در مقایسه با شرایط نرمال، مقداری بالاتر خواهد بود.

کد مطلب 6867374

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