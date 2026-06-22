۱۰ درصد جمعیت کهگیلویه و بویراحمد سالمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران کشاورز صبح دوشنبه در نشست شورای سالمندان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه سالمندی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر سه مرکز «مهر و گفت‌وگو» در استان راه‌اندازی شده که یکی از آنها در شهرستان بویراحمد و دو مرکز دیگر در شهرهای دهدشت و گچساران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: این مراکز با هدف ارتقای سلامت جسمی، روحی و اجتماعی سالمندان، تقویت مشارکت اجتماعی و کاهش انزوای این قشر راه‌اندازی شده و برنامه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در آنها اجرا می‌شود.

مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه تسهیل‌گران فعال در حوزه سالمندی خبر داد و گفت: توانمندسازی سالمندان و توسعه خدمات تخصصی از مهم‌ترین برنامه‌های بهزیستی در این حوزه است.

وی با اشاره به صدور مجوزهای جدید مراکز خدمات سالمندی در استان بیان کرد: تا سال گذشته تنها یک مجوز برای مراکز مرتبط با سالمندان صادر شده بود اما در چند ماه اخیر چهار مجوز جدید صادر و پنجمین مجوز نیز در استان به بهره‌برداری رسیده است.

کشاورز اجرای طرح توانمندسازی زنان سالمند و آموزش بیش از ۱۰۰ نفر در این زمینه را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و افزود: آموزش پیشگیری از بیماری‌های قلبی، پوکی استخوان، سکته‌های قلبی و سایر بیماری‌های شایع سالمندی در نقاط مختلف استان در حال اجرا است.

وی با تشریح وظایف دستگاه‌های اجرایی در حمایت از مراکز «مهر و گفت‌وگو» گفت: دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، هلال احمر، صدا و سیما، کمیته امداد، فنی و حرفه‌ای، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، اداره ورزش و جوانان، صندوق‌های بازنشستگی و سایر دستگاه‌های عضو شورای سالمندان در اجرای برنامه‌های آموزشی، سلامت‌محور، فرهنگی و اجتماعی همکاری خواهند داشت.

مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد همچنین به موضوع مناسب‌سازی محیط برای سالمندان، معلولان و جانبازان اشاره کرد و گفت: براساس مصوبات شورای سالمندان، رعایت ضوابط مناسب‌سازی در صدور مجوزها و پایان‌کار پروژه‌ها مورد تأکید قرار گرفته و نظارت‌های لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

وی از بررسی وضعیت مناسب‌سازی مجتمع‌های رفاهی بین‌راهی استان خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، ارزیابی این مراکز در دستور کار قرار گرفته تا زمینه استفاده بهتر سالمندان، معلولان و جانبازان از خدمات عمومی فراهم شود.

وی با اشاره به آمار سالمندان استان اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار دریافتی از ثبت احوال، حدود ۱۰ درصد جمعیت استان را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند.

کشاورز همچنین از فعالیت یک مرکز روزانه سالمندان در شهرستان بویراحمد با ظرفیت ۳۵ نفر خبر داد و گفت: خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، پزشکی و روان‌شناسی در این مرکز ارائه می‌شود و راه‌اندازی سه مرکز روزانه دیگر نیز در سطح استان در دست اقدام است.