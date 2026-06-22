به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در درس اخلاق مدیران دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: علم در نگاه اسلام یک ضرورت قطعی و واجب است و انسان در مسیر کمال بدون علم نمیتواند حرکت کند.
وی با استناد به معارف دینی و دعای امام زمان(عج) مبنی بر «و ملء قلوبنا علماً و معرفه»، افزود: علم باید با معرفت همراه باشد چرا که اگر دانش بدون شناخت صحیح از خدا، انسان و جهان باشد، میتواند به جای هدایت، زمینهساز انحراف و ظلم شود.
آیتالله عبادی با تشریح تفاوت موجودات در نظام خلقت، گفت: انسان برخلاف حیوانات و نباتات، موجودی است که باید بیاموزد و رشد کند و همین ویژگی، جایگاه ویژهای به او در نظام آفرینش داده است.
به گفته وی، زبان، فرهنگ و مهارتهای انسانی نیز نتیجه همین فرایند یادگیری است و انسان بدون آموزش، فاقد توان اداره زندگی خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به گستره علم در جهان امروز، ادامه داد: علوم مختلف روزبهروز در حال گسترش بوده و بشر به حوزههای جدیدی از دانش دست یافته، اما نکته اساسی این است که علم بدون معرفت میتواند به ابزار ظلم تبدیل شود.
وی با بیان اینکه «کاربرد علم تابع نوع نگاه انسان به جهان است»، اظهار کرد: اگر انسان، خود را صرفاً موجودی مادی و اقتصادی بداند، نتیجه آن رفتاری خواهد بود که در آن ارزشهای انسانی نادیده گرفته میشود و حتی علم نیز در مسیر منافع مادی و ظلم به دیگران قرار میگیرد.
آیتالله عبادی با اشاره به جنایات علیه ملتهای مظلوم جهان از جمله فلسطین، بیان کرد: تاریخ نشان داده که دانش بدون اخلاق و معرفت، میتواند در خدمت شدیدترین ظلمها قرار گیرد و فجایعی انسانی را رقم بزند.
وی با تأکید بر نقش مکتب انبیا در تربیت انسان، افزود: پیامبران الهی انسانهایی را تربیت کردند که با معرفت صحیح نسبت به خدا و جهان، به درجات والای انسانی رسیدند و جامعهای اخلاقی و متعالی ساختند.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی همچنین با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، گفت: این فریضه الهی، ضامن سلامت جامعه و جلوگیری از فروپاشی اخلاقی است و اگر نظارت عمومی در جامعه تضعیف شود، زمینه فساد و انحراف فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه حفظ دستاوردهای اجتماعی و امنیتی کشور نیازمند مراقبت دائمی است، افزود: همانگونه که ساخت یک جامعه سالم دشوار است، نگهداری آن دشوارتر بوده و همه آحاد جامعه در این زمینه مسئول هستند.
آیتالله عبادی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در ماهیت خود، مبتنی بر مبارزه با ظلم، فساد و بیعدالتی است و این مسیر باید با همدلی، اجرای قانون، تقویت ارزشهای اخلاقی و مشارکت عمومی ادامه یابد.
نظر شما