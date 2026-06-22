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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

کشف ۶ هزار لیتر نفت گاز قاچاق در سلسله

کشف ۶ هزار لیتر نفت گاز قاچاق در سلسله

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از کشف شش هزار لیتر نفت گاز قاچاق در شهرستان سلسله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سلسله پرونده قاچاق شش هزار لیتر نفت گاز به ارزش چهار میلیارد و ۶۵ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه‌نشدن اسناد و مدارک قانونی پیرامون حمل سوخت یارانه‌ای، تخلف قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، عنوان کرد: با گزارش سپاه پاسداران این میزان سوخت کشف و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6867546

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