کشف ۶ هزار لیتر نفت گاز قاچاق در سلسله

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سلسله پرونده قاچاق شش هزار لیتر نفت گاز به ارزش چهار میلیارد و ۶۵ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه‌نشدن اسناد و مدارک قانونی پیرامون حمل سوخت یارانه‌ای، تخلف قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، عنوان کرد: با گزارش سپاه پاسداران این میزان سوخت کشف و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.