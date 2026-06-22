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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

دستگیری قاتل فراری پس از ۲۵ روز در دلفان

دستگیری قاتل فراری پس از ۲۵ روز در دلفان

نورآباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری قاتل فراری پس از ۲۵ روز در شهرستان دلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح سرد در شهرستان دلفان که ۲۵ روز پیش رخ‌داده بود، عامل این جنایت پس از متواری شدن، با اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی این شهرستان شناسایی شد.

مأموران در یک عملیات هوشمندانه و ضربتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند.

متهم در تحقیقات اولیه پلیس، انگیزه قتل را اختلافات قبلی عنوان کرده است.

گفتنی است این فرد دارای سوابق متعدد کیفری از جمله اخلال در نظم و آسایش عمومی، خریدوفروش مواد مخدر و سرقت بوده و پرونده قضایی وی در حال تکمیل است.

کد مطلب 6867555

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