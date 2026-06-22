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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

کشف یک تن انواع مواد مخدر در محورهای ورودی یزد

کشف یک تن انواع مواد مخدر در محورهای ورودی یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ماموران پلیس یک تن انواع مواد مخدر را از سوداگران مرگ کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار داشت: در اجرای بیست و هشتمین مرحله از طرح آرامش در شهر و در پی کار اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر مشخص شد که قاچاقچیان قصد انتقال محموله سنگین افیونی از طریق محورهای مواصلاتی یزد به دیگر استان‌ها را دارند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس با تلاش شبانه‌روزی و در چهار روز، ۱۰ دستگاه خودروی مربوط به قاچاقچیان را در محورهای اصلی و فرعی متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: در این عملیات‌ها یک تن انواع مواد مخدر کشف و ۱۴ قاچاقچی نیز دستگیر شدند.

نگهبان، از ابتدای سال تاکنون ۵۱ باند اصلی تهیه و توزیع مواد افیونی توسط ماموران پلیس یزد متلاشی شده و ۱۹۴ نفر دستگیر و با حکم قضایی روانه زندان شدند.

کد مطلب 6867833

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