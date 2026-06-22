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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

توزیع بیش از ۹۲ هزار تن کالای اساسی در قزوین برای تنظیم بازار

توزیع بیش از ۹۲ هزار تن کالای اساسی در قزوین برای تنظیم بازار

قزوین- معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از توزیع بیش از ۹۲ هزار تن کالای اساسی در استان از نهم اسفندماه سال گذشته تا پایان خردادماه سال جاری خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید زمانی اظهار کرد: از نهم اسفندماه سال گذشته تا پایان خردادماه سال جاری، در مجموع ۹۲ هزار و ۷۴۹ تن کالای اساسی در قالب طرح تنظیم بازار در سطح استان قزوین توزیع شده است.

وی با اشاره به اقلام توزیع‌شده افزود: این کالاها شامل آرد، برنج، شکر، روغن، مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، خرما و میوه بوده که با هدف تأمین نیاز خانوارها و بهره‌برداران، ایجاد تعادل در بازار و تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی عرضه شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: در این مدت ۳۸ هزار و ۹۶۵ تن آرد، ۴۱۰ تن برنج، ۳۰ هزار و ۹۷۴ تن شکر، ۳ هزار و ۷۲۵ تن روغن، ۱۰ هزار و ۲۸۶ تن مرغ گرم، ۳ هزار و ۴۰۵ تن گوشت گرم، ۱۵۷ تن مرغ منجمد، ۴ هزار و ۴۳۵ تن تخم‌مرغ، ۸ تن خرما و ۳۸۴ تن میوه شامل سیب و پرتقال در سطح استان توزیع شده است.

زمانی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف از شکر توزیع‌شده بیان کرد: از مجموع ۳۰ هزار و ۹۷۴ تن شکر توزیع‌شده، ۲ هزار و ۱۲۹ تن به بخش خانوار اختصاص یافته و ۲۸ هزار و ۸۴۵ تن نیز در اختیار واحدهای صنفی و صنعتی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر روند توزیع کالاهای اساسی و اجرای دقیق طرح‌های تنظیم بازار با هدف تأمین به‌موقع کالاهای مورد نیاز مردم، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از هرگونه اخلال در فرآیند عرضه با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6867561

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