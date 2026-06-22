توزیع بیش از ۹۲ هزار تن کالای اساسی در قزوین برای تنظیم بازار

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید زمانی اظهار کرد: از نهم اسفندماه سال گذشته تا پایان خردادماه سال جاری، در مجموع ۹۲ هزار و ۷۴۹ تن کالای اساسی در قالب طرح تنظیم بازار در سطح استان قزوین توزیع شده است.

وی با اشاره به اقلام توزیع‌شده افزود: این کالاها شامل آرد، برنج، شکر، روغن، مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، خرما و میوه بوده که با هدف تأمین نیاز خانوارها و بهره‌برداران، ایجاد تعادل در بازار و تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی عرضه شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: در این مدت ۳۸ هزار و ۹۶۵ تن آرد، ۴۱۰ تن برنج، ۳۰ هزار و ۹۷۴ تن شکر، ۳ هزار و ۷۲۵ تن روغن، ۱۰ هزار و ۲۸۶ تن مرغ گرم، ۳ هزار و ۴۰۵ تن گوشت گرم، ۱۵۷ تن مرغ منجمد، ۴ هزار و ۴۳۵ تن تخم‌مرغ، ۸ تن خرما و ۳۸۴ تن میوه شامل سیب و پرتقال در سطح استان توزیع شده است.

زمانی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف از شکر توزیع‌شده بیان کرد: از مجموع ۳۰ هزار و ۹۷۴ تن شکر توزیع‌شده، ۲ هزار و ۱۲۹ تن به بخش خانوار اختصاص یافته و ۲۸ هزار و ۸۴۵ تن نیز در اختیار واحدهای صنفی و صنعتی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر روند توزیع کالاهای اساسی و اجرای دقیق طرح‌های تنظیم بازار با هدف تأمین به‌موقع کالاهای مورد نیاز مردم، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از هرگونه اخلال در فرآیند عرضه با جدیت دنبال می‌شود.

