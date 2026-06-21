به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی با تأکید بر نقش صنعت بیمه در اقتصاد کشور گفت: اگر بخواهیم سه عامل مهم در بهبود وضعیت اقتصاد کشور را نام ببریم، بدون تردید صنعت بیمه یکی از مهم‌ترین آنها خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت صنعت بیمه در مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری افزود: صنعت بیمه امروز یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور محسوب می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از رشد اقتصادی دارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به انتخاب رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد: انتخاب مدیران از بدنه تخصصی هر حوزه می‌تواند به ارتقای کارآمدی و افزایش اعتماد فعالان آن بخش منجر شود.

صنعت بیمه در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نقش کلیدی دارد

وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در این برنامه، توسعه ابزارهای مدیریت ریسک و گسترش پوشش‌های بیمه‌ای است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: توسعه بیمه‌های زندگی، بیمه‌های عمر و گسترش عدالت در دسترسی به خدمات بیمه‌ای از جمله موضوعاتی است که می‌تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه و تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک کند.

ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها باید در همان استان‌ها به کار گرفته شود

بابایی کارنامی با حمایت از ایده توسعه بیمه‌های استانی اظهار کرد: در برخی استان‌ها گردش مالی قابل توجهی در صنعت بیمه ایجاد می‌شود اما بخش عمده این منابع در خارج از همان استان‌ها مدیریت می‌شود.

وی گفت: در صورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و اختیاراتی که به استانداران واگذار شده است، می‌توان بخشی از منابع و ارزش افزوده صنعت بیمه را در مسیر توسعه اقتصادی استان‌ها به کار گرفت.

تعامل دولت و مجلس فرصت مناسبی برای اصلاحات اقتصادی فراهم کرده است

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به همکاری میان دولت و مجلس خاطرنشان کرد: امروز هماهنگی و تعامل مطلوبی میان دولت، مجلس و سایر ارکان حاکمیتی برای حل مسائل اقتصادی کشور شکل گرفته است و این فرصت می‌تواند زمینه اجرای اصلاحات مؤثر در بخش‌های مختلف از جمله صنعت بیمه را فراهم کند.

وی ابراز امیدواری کرد که با استقرار مدیریت جدید در بیمه مرکزی، صنعت بیمه بتواند نقش پررنگ‌تری در حمایت از تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌های اقتصادی و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور ایفا کند.

اصلاح حکمرانی، مهم‌ترین نیاز صنعت بیمه است



محسن پورکیانی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، نیز در این جلسه با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی سال‌های اخیر اظهار کرد: صنعت بیمه با وجود نوسانات اقتصادی، محدودیت‌های مختلف و افزایش ریسک‌ها توانسته است با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص، ظرفیت‌های فنی و تجربیات حرفه‌ای خود، نقش مؤثری در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، جبران خسارات و پشتیبانی از تولید ایفا کند.



پورکیانی صنعت بیمه را یکی از ارکان اصلی مدیریت ریسک در اقتصاد کشور دانست و افزود: این صنعت همواره در کنار مردم و فعالان اقتصادی قرار داشته و ظرفیت‌های ارزشمندی برای ایفای نقش گسترده‌تر در اقتصاد ملی در اختیار دارد.



دبیرکل سندیکای بیمه‌گران با تأکید بر ضرورت اصلاح حکمرانی در صنعت بیمه گفت: بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های موجود بیش از هر چیز نیازمند تقویت کیفیت حکمرانی، ثبات در سیاست‌گذاری و ارتقای نظام تنظیم‌گری است. اگر نتوانیم حکمرانی صحیح را در صنعت بیمه مستقر کنیم، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات اساسی این صنعت برطرف شود.



وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه افزود: موضوع حکمرانی صنعت بیمه طی سال‌های اخیر از سوی فعالان این حوزه مطرح شده و همچنان یکی از مطالبات اصلی صنعت به شمار می‌رود.



پورکیانی ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی همچون تورم، افزایش هزینه‌های خسارت و پیچیده‌تر شدن ریسک‌ها مواجه است، صنعت بیمه می‌تواند سهمی فراتر از گذشته در افزایش تاب‌آوری اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های مولد ایفا کند.



وی تحقق این هدف را مستلزم ایجاد محیطی باثبات، پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر اصول حرفه‌ای دانست و اظهار کرد: حرکت به سمت نظارت مبتنی بر ریسک، تقویت رقابت سالم، شفافیت در تصمیم‌گیری، کاهش مداخلات غیرضروری و افزایش مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند سیاست‌گذاری از مهم‌ترین اقدامات پیش روی صنعت بیمه است.



دبیرکل سندیکای بیمه‌گران با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه بیمه تصریح کرد: هرچه استقلال حرفه‌ای نهاد ناظر و کیفیت حکمرانی ارتقا یابد، کارایی بازار و سطح اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت.



وی همچنین تحول دیجیتال را یکی از الزامات آینده صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه صنعت بیمه محسوب می‌شود. تسهیل فرآیندها، توسعه خدمات هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند فصل تازه‌ای از نوآوری، رقابت سالم و ارتقای جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کشور رقم بزند.



پورکیانی در ادامه با استقبال از انتصاب موسی رضایی به عنوان رئیس کل جدید بیمه مرکزی اظهار کرد: جامعه بیمه کشور آمادگی دارد همکاری همه‌جانبه‌ای را در مسیر اصلاحات سازنده، تقویت توانگری مالی شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه و توسعه نقش این صنعت در رشد اقتصادی کشور با مدیریت جدید بیمه مرکزی دنبال کند.



وی ابراز امیدواری کرد که دوره جدید مدیریت بیمه مرکزی آغازگر تحولات مثبت در حکمرانی صنعت بیمه، تقویت اعتماد متقابل و گسترش همکاری میان تمامی ارکان این صنعت باشد.



دبیرکل سندیکای بیمه‌گران در پایان تأکید کرد: موفقیت رئیس کل جدید بیمه مرکزی، موفقیت کل صنعت بیمه است و فعالان این حوزه برای تحقق اهداف پیش‌رو از هیچ‌گونه همکاری و همراهی دریغ نخواهند کرد.