به گزارش خبرنگار مهر، نورالله طاهری صبح دوشنبه در نشست شورای معاونان فرمانداری و بخشداران اسلامشهر از برخورد با دستگاه‌های اجرایی پرمصرف خبر داده و گفته است، رعایت الگوی مصرف آب و برق به یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران تبدیل شده است.

فرماندار اسلامشهر اعلام کرد: در صورت تداوم مصرف خارج از الگو، آب و برق ادارات پرمصرف قطع خواهد شد.

به گفته او، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۷ هزار و ۷۰۰ تجهیز کاهنده مصرف آب در نقاط مختلف شهرستان نصب شده است؛ تجهیزاتی که بنا بر برآوردها می‌توانند مصرف آب را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهند.

طاهری افزود: این تجهیزات در تمامی ادارات و بخش عمده‌ای از مساجد شهرستان نصب شده و شهروندان نیز می‌توانند برای دریافت و نصب آن‌ها از طریق سامانه ۱۲۲ اقدام کنند.

فرماندار اسلامشهر همچنین از تشکیل ستادی برای ساماندهی اسکان و اعزام زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: این شهرستان در روزهای آینده میزبان گروهی از زائران استان‌های دیگر خواهد بود.

به گفته او، تمهیدات لازم برای تسهیل حضور شهروندان اسلامشهری در این مراسم نیز پیش‌بینی شده است.

در بخش دیگری از این نشست، طاهری به اجرای مصوبه هیئت وزیران درباره ممنوعیت توسعه ساخت‌وساز در برخی لکه‌های صنعتی اشاره کرد.

او هشدار داد: هرگونه ساخت‌وساز جدید در این محدوده‌ها غیرمجاز بوده و با آن برخورد خواهد شد.

به گفته فرماندار اسلامشهر، پس از ابلاغ مصوبه اصلاحی دولت به استانداری تهران، صدور مجوز جدید برای ساخت‌وساز صنعتی در ۳۸ لکه صنعتی استان متوقف شده است. پنج لکه صنعتی آهنکاران، برآوند، سهند، درودگران و کمالیه نیز مشمول این محدودیت در اسلامشهر هستند.

او تأکید کرد: شهرداری‌ها مجاز به صدور پروانه جدید در این محدوده‌ها نیستند و زمین‌های باقی‌مانده باید صرف تأمین خدمات عمومی، زیرساخت‌ها و سرانه‌های مورد نیاز این مناطق شود.