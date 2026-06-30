به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی‌نژاد، از تشدید اقدامات نظارتی برای مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از بیت‌المال خبر داد و اظهار کرد: با اجرای برنامه‌های هدفمند، نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های متولی و پایش دقیق سهمیه‌بگیران سوخت، از هدررفت بخش قابل توجهی از سرمایه ملی جلوگیری شده است.

وی با اشاره به راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌شده در سامانه «سدف» افزود: نتیجه این اقدامات، کاهش ۵۳ درصدی مغایرت در تأیید سهمیه سوخت بخش‌های مختلف در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل بوده است.

دادستان مرکز استان گلستان ادامه داد: این روند مانع تخصیص نزدیک به هشت میلیون لیتر سوخت مازاد شد و از هدررفت بیش از ۶۰۷ میلیارد تومان از بیت‌المال جلوگیری کرد.

رزاقی‌نژاد همچنین از تشدید نظارت بر نحوه توزیع نفت‌گاز اضطراری در استان خبر داد و گفت: با پایش روزانه مجاری عرضه منتخب و نظارت مستمر تیم‌های تخصصی، میزان توزیع نفت‌گاز اضطراری در سال گذشته ۶۳ درصد کاهش یافت.

وی اظهار کرد: این اقدامات علاوه بر جلوگیری از انحراف در توزیع سوخت، مانع خروج بیش از یک میلیون لیتر نفت‌گاز از چرخه توزیع شد؛ اقدامی که از هدررفت بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان از بیت‌المال جلوگیری کرده است.

دادستان مرکز استان گلستان تأکید کرد: دستگاه قضایی با همکاری نهادهای نظارتی، برخورد با هرگونه تخلف و قاچاق در حوزه سوخت را با جدیت دنبال می‌کند و صیانت از سرمایه‌های ملی را در اولویت قرار داده است.