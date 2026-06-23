بهسازی ۲۷ کیلومتر از محورهای تهران–قم در مسیر کریدورهای جنوبی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، پیش از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محورهای تهران–قم خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ها در راستای ارتقای ایمنی تردد، افزایش کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و نگهداری راه‌های شریانی در حال اجرا است.

وی افزود: عملیات بهسازی و روکش آسفالت باند رفت آزادراه تهران–قم به طول ۱۲ کیلومتر با اعتباری حدود ۱۲۸ میلیارد تومان و همچنین محور قدیم تهران–قم به طول ۱۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۸۲ میلیارد تومان در دست اجرا قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران با اشاره به قرار گرفتن این مسیرها در کریدورهای راهبردی تهران–بوشهر، تهران–بندر امام خمینی و تهران–بندرعباس گفت: محور تهران–قم یکی از مهم‌ترین شریان‌های ارتباطی کشور و مسیر اصلی اتصال پایتخت به بنادر جنوبی محسوب می‌شود.

جهانی ادامه داد: حفظ و نگهداری راه‌های شریانی از اولویت‌های اصلی این اداره کل است و به همین منظور عملیات بهسازی بخش‌هایی از کریدورهای جنوبی کشور در محدوده استان تهران در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی در هر دو محور با پیشرفت مطلوب در حال انجام است، افزود: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در افزایش ایمنی، بهبود کیفیت سفر و ارتقای رضایتمندی کاربران جاده‌ای خواهد داشت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های بهسازی و روکش آسفالت در محورهای شریانی و اصلی استان تهران بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ادامه خواهد داشت و از همه ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح خدمات و ایمنی راه‌ها استفاده خواهد شد.