به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان داده‌های غذایی بیش از ۱.۵ میلیون بزرگسال را در ۱۱ تحقیق طولانی‌مدت تجزیه و تحلیل کردند. آنها می‌خواستند دریابند که آیا نوشیدن نوشیدنی‌های شیرین‌شده با شکر یا شیرین‌کننده مصنوعی با خطر ابتلا به سرطان کبد مرتبط است یا خیر.

شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های فراوانی غذا را پر کردند و به طور متوسط تقریباً ۱۸ سال از طریق نظرسنجی‌های بهداشتی پیگیری شدند.

نتیجه نشان می داد که مصرف بیشتر نوشیدنی‌های شیرین‌شده با شکر با افزایش خطر ابتلا به دو زیرگروه اصلی سرطان کبد مرتبط بود: کارسینوم هپاتوسلولار یا HCC و کلانژیوکارسینوم داخل کبدی، معروف به ICC.

در مقابل، مصرف نوشیدنی‌های شیرین‌شده مصنوعی با سرطان کبد مرتبط نبود.

«کدی واتلینگ» از موسسه ملی سرطان وسرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «اگرچه این موضوع ثابت نمی‌کند که نوشیدنی‌های شیرین باعث سرطان کبد می‌شوند، اما یافته‌های ما به این شواهد که نوشیدنی‌های شیرین‌شده با شکر را به پیامدهای نامطلوب سلامتی در درازمدت مرتبط می‌کند، می‌افزاید.»